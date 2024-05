¿Se acabó el amor? Ana Paula Consorte rompe su silencio tras eliminar todas sus fotos con Paolo Guerrero

31/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte está, nuevamente, en el ojo de la tormenta después de eliminar todas las fotos que tenía con Paolo Guerrero y dejarlo de seguir en Instagram. Ante esto, la brasileña realizó una transmisión en vivo donde contó el motivo del porque tomó tan drástica decisión.

La noche de ayer 'Magaly Tv, la firme' habló sobre el nuevo escándalo entre Ana Paula y Gurrero, pero nadie esperaba que la garota haga un directo para comentar en programa de Magaly en tiempo real. Es así que, se refirió al cuestionamiento sobre porqué dejó de seguir a Paolo y borró todas sus fotos.

"Porque quiero, yo saco las fotos porque quiero. Porque es mi Instagram, es mío y saco lo que quiero", dijo Ana Paula tras escuchar que Magaly la cuestionó. Enseguida, Laura Borlini, que estaba como invitada ene le programa de la 'Urraca' la tildó de tóxica y ella se defendió: " Yo no soy tóxica, ¿no puedo sacar lo que quiero de mi Instagram?. (Mi relación) no estaba complicada" , sentenció.

En otro momento, Laura también la calificó como una mujer impulsiva ya que no es la primera vez que tiene esas actitudes de borrar fotos o dejar de seguir a Paolo en redes sociales, y Ana Paula se pronunció al instante.

"No soy impulsiva, soy una mujer muy fuerte. Esta mujer (Laura) está hablando cosas que no son" , concluye.

Ana Paula se queja de su vida en Trujillo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Paula Consorte compartió una serie de historias dentro de la tendencia 'Get ready with me' (Alístate conmigo). En estas publicaciones, no dudó en expresar su frustración por los problemas que ha estado enfrentando, comenzando por los cortes de internet

Según la modelo, su conexión fue suspendida porque no se había realizado el pago correspondiente. Para solucionar esto, tuvo que usar los datos móviles de su teléfono, lo que resultó en una conexión extremadamente lenta.

Además, narró cómo algunos días atrás sufrió un corte de agua programado por las entidades locales. A pesar de la incidencia, decidió no trasladarse a un hotel, optando por quedarse en casa con su familia.

Al parecer, Ana Paula no está del todo contenta con su estadía en Lima y por otro lado, también hubieron rumores de una pelea con Paolo Guerrero, pero la brasileña salió a aclarar que dejó de seguir al padre de sus hijos porque así lo decidió.