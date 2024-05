Andrea Llosa arremete contra Magaly Medina: "Le encanta hablar mal de todo el mundo"

23/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Andrea Llosa participó en una entrevista en el programa radial 'La taza de café', presentado por Fernando Díaz. Durante la conversación, la conductora de televisión fue preguntada sobre su vínculo con Magaly Medina, quien en semanas recientes ha protagonizado enfrentamientos públicos con Pamela Vértiz y Ely Yutronic, también presentadoras de ATV.

¿Qué dijo Andrea Llosa?

Durante su participación en el programa radial 'La taza de café', Andrea Llosa expresó abiertamente su opinión, señalando que la 'Urraca' tiene un historial de hablar negativamente sobre otras personas en su programa de televisión, y sugirió que esto forma parte de su estrategia en el negocio televisivo.

"No voy a responder de una manera diplomática porque la verdad no me interesa, pero ella tiene un programa de televisión y si le da la gana habla mal de la gente, le encanta hablar mal de todo el mundo. Es parte del business que tiene", expresó la conductora en el programa radial 'La taza de café'.

La pelea entre Andrea y Magaly

Recordemos que en una entrevista en el programa de YouTube de Verónica Linares, Andrea Llosa reveló las razones detrás de sus enfrentamientos con Magaly Medina, señalando que estas discrepancias se originan en la intolerancia de la 'Urraca' hacia su incursión en temas de farándula.

"Lo que pasa es que ella le molesta que yo me meta en temas de farándula cuando yo puedo hacer lo que a mí me dé la gana. Yo al final puedo tocar los temas que yo quiero y cuando son temas que tienen que ver con mi contenido", mencionó.

¿Qué pasó con Magaly y Ely?

Recientemente, Magaly Medina mostró en su programa 'Magaly TV, La Firme', algunas imágenes de Ely Yutronic, su compañera de canal, quien antes de unirse como presentadora en ATV Noticias, incursionó en otros ámbitos, incluyendo la participación en reality shows y el modelaje.

Después de la difusión de estas imágenes, Ely Yutronic compartió su perspectiva en el programa 'Día D', expresando que no lamenta su trayectoria previa, ya que ha construido su carrera televisiva con dedicación.

Ante estas declaraciones, Magaly no tardó en responder, mencionando que en el pasado había intentado realizar un reportaje sobre la vida de Ely Yutronic, pero esta había optado por no revelar detalles sobre su pasado.

Asimismo, Magaly enfatizó que la publicación de las imágenes no fue un ataque bajo, como lo sugiere Ely Yutronic, sino que su equipo las recibió y decidieron mostrarlas, señalando que si la presentadora no quiso revelar esta información durante la entrevista previa, no es responsabilidad de ella.

A pesar de las diferencias de enfoque y las disputas públicas entre Andrea y Magaly Medina, ambas conductoras mantienen una relación de respeto dentro y fuera del canal, según lo revelado por la Llosa en sus declaraciones.