Angie Arizaga y Jota Benz revelan la impactante razón por la que no planean tener baby shower

La popular pareja de Angie Arizaga y Jota Benz está esperando su primer hijo. Desde el anuncio del embarazo, han compartido cada momento de esta nueva fase en las redes sociales, mostrando cómo avanza la gestación y sus sentimientos sobre la próxima llegada del bebé. Hace unas semanas se dio a conocer el género del bebé, pero al parecer no tendrán baby shower ¿La razón? Te la contamos aquí.

Desde el inicio de su embarazo, Angie Arizaga ha utilizado sus plataformas digitales para compartir con sus seguidores cada momento significativo.

A través de fotos y videos, la exintegrante de 'Esto es guerra' ha mostrado cómo ha sido su experiencia como madre primeriza, destacando los retos y las alegrías que ha encontrado en el camino.

El pasado 4 de mayo, Angie Arizaga y Jota Benz celebraron una emotiva fiesta para revelar el género de su bebé. Rodeados de familiares y amigos íntimos, utilizaron una bengala de humo que, con su color celeste, confirmó que están esperando un niño.

Este momento especial no solo fortaleció el vínculo entre la pareja, sino que también llenó de alegría a sus seguidores, quienes esperan con entusiasmo la llegada del nuevo miembro de la familia.

Aunque muchos esperaban un tradicional baby shower para celebrar este momento, Angie Arizaga explicó en redes sociales las razones por las cuales podría no realizarse dicha celebración.

Según sus palabras, su médico le ha recomendado descanso debido a las exigencias del embarazo, lo cual ha dificultado la organización de un evento de tal magnitud. Sin embargo, no ha descartado la posibilidad de celebrarlo más adelante.

"Gracias por la pregunta. Lamento decirles que tal vez no tengamos, mi doctor me recomendó más descanso y no tuvimos tiempo de organizarlo. A estas alturas, estar parada o caminar más de una hora es muy agotador", explicó.