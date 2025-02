Angie Arizaga y Mario Irivarren aparecen en FOTO INÉDITA dándose un beso: Modelo quedó en shock

Mario Irivarren volvió a llamar la atención, luego de que en plena transmisión de su programa, le consultaran por un presunto beso entre él y Angie Arizaga durante el tiempo que ambos participaban en 'Combate'. Si bien el modelo negó que existiera dicha escena, quedó shock cuando sus compañeros se lo mostraron.

Durante una de las más recientes transmisiones del podcast 'Good Time', Mario Irivarren se convirtió en blanco de sus compañeros, quienes empezaron a hablar sobre los romances armados en 'Combate'.

Si bien Alejandro Benites Porras, mejor conocido como Zumba, confirmó dicha situación, fue finalmente Gerardo Pe, quien le confrontó a Irivarren por presuntamente haber participado en un romance ficticio con nada más y nada menos que Angie Arizaga.

"A ti te han armado un romance también. Con Angie. Si vi. Si hay un beso, yo he visto", dijo el comediante bastante convencido de sus palabras.

Inmediatamente, Mario negó la existencia de algún tipo de imagen relacionada a ello, pero jamás imaginó que la producción lo sorprendería con un viejo video hecho por los fans de Combate, donde se le ve ambos personajes dándose un tierno beso.

"No me acordaba, te lo juro", dijo el chico reality totalmente en shock, mientras que sus demás compañeros no pudieron evitar reírse por lo que acaban de ver.