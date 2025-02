Pamela Franco dedica TIERNO MENSAJE a Christian Cueva por el Día de San Valentín: "Mi lugar seguro"

Pamela Franco no se quedó atrás e inmediatamente respondió el romántico detalle que Christian Cueva tuvo con ella por el Día de San Valentín. La cumbiambera compartió un tierno mensaje, donde afirmaba que el futbolista es en todo momento su "lugar seguro".

La cantante de cumbia utilizó sus redes sociales para expresar su amor por Christian Cueva. Es así que, a través de un corto video, además de revelar momentos especiales de ambos, Pamela detalló cada una de las cosas que el futbolista hace por ella y que sin duda le sacan un suspiro y la enamoran cada día más.

Sin embargo, el video continuó con un largo listado relacionado a las acciones que tiene el volante nacional con ella, entre las que destaca su preocupación, sus abrazos, lo nerviosa que la pone cuando le dice cosas lindas, su romanticismo, entre otros.

"Cosas que siento por mi amor, pero él no lo sabe: Amo cuando se preocupa por mí. Es mi lugar seguro. Amo cuando me abraza, me da paz. Aún me pone nerviosa cuando me dice cosas lindas. Lo extraño cuando no está. Amo cuando es romántico. Es el amor de mi vida. Lo amo", agregó Franco Viera, dejando en claro todo lo que siente por el popular 'Aladino'.