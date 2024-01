Angie Arizaga muy preocupada por el delicado estado de salud de su padre, Don Lucho

10/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Angie Arizaga y Jota Benz, quienes recientemente celebraron tres años de relación en un exótico viaje en Aruba, regresó a Perú para retomar sus actividades artísticas. Sin embargo, la atención se desvió hacia la preocupación de la exchica reality por alguien muy especial en su vida: su padre, el popular Don Lucho Arizaga. La exintegrante de 'Esto es guerra' compartió detalles inquietantes sobre el estado de salud de su progenitor el pasado 9 de enero.

De Aruba a la preocupación

Tras unas festividades de fin de año en Aruba, Angie Arizaga y Jota Benz retomaron sus labores en el ámbito artístico en Perú. Sin embargo, la alegría del regreso se vio opacada por la preocupación de la exchica reality por su padre. La pareja, que comparte tres años de relación, está enfrentando un nuevo desafío en este inicio de año.

¿Qué dijo Angie Arizaga?

El 9 de enero, luego de concluir su programa matutino en la radio, Angie Arizaga compartió en sus redes sociales su inquietud por la salud de su padre. En una historia de Instagram, expresó: "Hoy tenemos un día de locura porque mi papito está un poco delicado, tengo que ver a mi papá, luego una reunión de chamba (...)", revelando así la prioridad que le otorga a la salud de su progenitor.

Don Lucho en el hospital

Posteriormente, Angie Arizaga compartió en sus redes sociales imágenes de su visita a lo que parecía ser un hospital. En una fotografía conmovedora, se la ve chocando puños con su padre, Don Lucho, cuya mano estaba conectada a una aguja para recibir tratamiento intravenoso. Aunque se desconoce la naturaleza exacta de su enfermedad, la preocupación de la modelo e influencer es evidente.

Mensaje de Angie a su padre

Con una imagen junto a su padre, Angie Arizaga acompañó la visita con un mensaje emotivo: " A recuperarse viejito ". La empresaria demostró su firme apoyo y dedicación a la salud de su progenitor en estos momentos difíciles.

Proyectos familiares

En septiembre de 2023, Angie Arizaga compartió su entusiasmo por la posibilidad de iniciar una familia con Jota Benz. Sin embargo, reveló que un problema de salud le impedía concebir. "Fui al médico y me entero que ahorita no podría, que debo hacer tratamiento y no es nada grave", afirmó. Angie se mostró optimista y paciente, destacando que todo ocurrirá "cuando Dios quiera".

En medio de la celebración de tres años de relación y proyectos futuros, Angie Arizaga y Jota Benz enfrentan un momento desafiante con la preocupación por la salud de Don Lucho.