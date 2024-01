Murió Thaina Fields: ¡Desgarrador! Así despidió 'Milky Perú' a la actriz peruana de cine para adultos

La repentina muerte de la actriz peruana de cine para adultos, Thaina Fields, dejó conmocionado a más de uno. En ese sentido, 'Milky Perú', productora para la cual trabajaba, compartió un desgarrador comunicado en el que le dan el último adiós a la jove.

La noticia del fallecimiento de Thaina enlutó a la industria cinematográfica para adultos. Con un sentido mensaje, 'Milky Perú' confirmó este lamentable hecho, el cual inició como un rumor que posteriormente terminó siendo cierto.

En el comunicado compartido, lamentan que la información de la muerte de la artista sea cierta. Asimismo, agradecen por haber formado parte de su vida y aseguran que siempre la recordarán y amarán.

Milky Perú despide a Thaina Fields.

Finalmente, agregaron un mensaje más: "Mi 'Chinis', te amaremos por siempre. Thaina Fields eternamente en nuestros corazones".

En una pasada entrevista con el canal de YouTube 'Emojis TV', la actriz peruana sorprendió a todos los presentes al hablar abiertamente de lo que vivió tras incursionar en el mundo de la industria pornográfica.

"Todavía no me he llegado enamorar, nadie a los 24 años se enamora todavía. Me he conocido tanto, he llegado a explorarme tanto, para que me llegue a enamorar tiene que ser igual que yo, tiene que ser mi alma gemela. Es complicado", inició diciendo.