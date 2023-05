Angie Jibaja pelea en vivo con Janet Barboza y amenaza con demandarla

10/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La modelo Angie Jibaja se conectó en vivo con el programa "América hoy", para hablar sobre el pedido que hizo a Jean Paul Santa María de ver a sus hijos, pero en plena entrevista tuvo un intercambio de palabras con la popular "retoquitos, Janet Barboza, pues la acusó de no estar informada del tema, y luego amenazó con demandarla.

Todo sucedió cuando Janet estuvo dirigiendo la entrevista y tocó el tema de los hijos de Angie. "(Tus hijos tendrían miedo) porque desgraciadamente las experiencias que ha tenido tus hijos cuando estaban contigo y tú no estabas bien, no eran las mejores", dijo Barboza.

La modelo se enfureció después de esto e increpó a la presentadora, diciéndole que no quiere hablar con ella, y le pidió que se prepare bien, porque no le bastaba ser comunicadora, ya que el tema de sus hijos es algo muy sensible.

La popular 'chica de los tatuajes' también se molestó porque la 'rulitos' le recordó varios momentos escandalosos de su vida, por los cuales presuntamente la justicia le prohibió acercarse a sus hijos.

"Te hemos visto en un lío donde te agarraron a tiros, afortunadamente estás viva. Te hemos visto denunciando porque te querían violentar. Te hemos visto en Chorrillos en lugares no saludables y hace dos meses en La Victoria (drogándote). Yo me pregunto, ¿Estás capacitada para estar con tus hijos?", consultó Janet, poniendo muy incómoda a Angie.

Tras este tenso momento, Ethel Pozo tuvo que intervenir para hablar con Angie y tratar de tranquilizarla, pues la exmodelo no quería hablar con nadie más del programa; está actitud dejó desconcertadas a Janet Barboza y Valeria Piazza, y esta última le pidió a Angie que no puede ignorarla porque ella no le ha hecho nada.

Angie amenaza con demandar a Janet Barboza

Después de la accidentada entrevista que tuvo en el programa matutino, Angie se fue a sus historias de Instagram para seguir comentando sobre el tema y atacó directamente a Janet y al programa como tal.

"Hay personas que tienen que prepararse bien antes de tocar un tema sensible del cual yo no autoricé y me sentía acorralada. Esta señora, Janet Barboza, no es periodista, entonces como no es periodistam ella no se informa bien de las cosas y habla disparates" dijo la chinita en un inicio.

Luego decidió disparar contra el programa que dirige Ethel Pozo. "La verdad yo pensé que era un programa ("América hoy") serio, porque yo quería tocar un tema que es delicado, pensé que era un programa especial y no uno más de espectáculos", finalizó.