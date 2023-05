Jean Paul minimiza examen toxicológico de Angie Jibaja: "Solo quiero paz para mis hijos"

05/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No se quedó callado, el excantante Jean Paul Santa María ha salido al frente para responder el pedido de su expareja Angie Jibaja, quien mediante redes sociales suplicó que la dejen ver a sus hijos, pues se separó de ellos hace dos años y los extraña. Ante esto, Santa María dijo sus hijos ya hablaron con él sobre lo que quieren y pidió que dejen en paz a su familia.

Como se recuerda, hace poco la popular 'chica de los tatuajes' pidió mediante redes sociales que la dejen reunirse con sus retoños. "Jean Paul, te lo suplico, una vez más, te lo ruego. La última vez que te visité, me los negaste a pesar que te llevé mi examen toxicológico y mi pericia psicológica también. En tus manos te pedí que veas mis exámenes. Pero no, una vez más no los pude ver, ni en sus cumpleaños, ni en navidad, no me contestaron mis llamadas", expresó Jibaja mediante Instagram.

Jean Paul se comunicó con el programa "América hoy" para comentar sobre este pedido que de eso se está encargando un juez, fiscal y todo el equipo que lleva el juicio contra Angie Jibaja.

"Eso está encaminado. Ya ellos, ante el juez, han declarado y han manifestado todo lo que sienten, piensan, etc. Hay otra vías que son las que yo estoy usando en pro de la paz y la tranquilidad de mis hijos y de mi familia", explicó Santa María al programa matutino.

Como se recuerda Angie Jibaja perdió la tenencia de sus menores hijos porque el Ministerio de la Mujer determinó que ella no está apta para criarlos, pues tiene problemas con el alcohol y las drogas, lo cual ponía en riesgo a los pequeños.

Especialista dice que Angie tiene que internarse por 5 años

Un especialista que habló con Magaly Medina en su programa indicó que la 'chica de los tatuajes' debe internarse para una rehabilitación por al menos 5 años.

Todo sucedió en el programa "Magaly TV la firme", pues la 'urraca' emitió un informe donde Jibaja pedía a la Ministra de la Mujer que le permitan ver a sus hijos, pues aseguró que ella ya se realizó un examen médico que demostraría que está limpia de todas las adicciones.

"¿Es posible que alguien pueda rehabilitarse en corto tiempo?", preguntó Magaly al especialista, quien explicó que Angie en realidad no está rehabilitada, porque necesitaría estar al menos 5 años limpia de droga y llevar una vida ordenada.