Angie Jibaja: sujeto acusa a exmodelo peruana de robo e intento de asesinato

Víctor Marcos Zamora Pajuelo remeció la farándula local tras una entrevista que brindó al programa "Magaly TV, La Firme". El hombre, dueño del departamento donde vivía Angie Jibaja en Miraflores, denunció a la exmodelo por los supuestos delitos de robo e intento de asesinato.

Angie Jibaja acusó a Víctor Marcos Zamora de agresión física e intento de violación. Sin embargo, el sujeto presentó una denuncia contra la exmodelo peruana por "robarle su mascota y otros objetos de su domicilio".

"Angie me robó a mi hija, desde los 6 meses, a mi perrita, se llama Bela, la quiero mucho, la extraño. Que me la devuelva, devuélvemela, ella es mi hija", expresó la pareja de Zamora Pajuelo.

Zamora Pajuelo relató lo que sucedió en el momento en que Angie lo denunció, en donde fue necesario el auxilio de las autoridades policiales. Asimismo, aprovechó las cámaras de "Magaly TV, La Firme" para acusar a la exmodelo de intento de asesinato.

"Yo no escapé, yo no la agredí. Me golpeó, tengo moretones en el pecho, si me daba más arriba (en la sien), yo estaba muerto. Parecía un atento de homicidio porque ella no se veía la misma persona, está adicta a las sustancias", relató.