¡Ay, 'RICOLÁS'! Andrés Wiese desata furor en San Marcos al ritmo de 'El rap del gringo atrasador'

Durante las últimas horas, un video viral viene circulando en las redes sociales. En dicho clip, se aprecia al actor Andrés Wiese participando en un evento al interior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). Tal situación sorprendió a varios de los alumnos de dicha casa de estudios, quienes no dudaron en hacer sonar el pegadizo tema 'El rap del gringo atrasador'.

Este insólito hecho ocurrió la mañana del pasado viernes 8 de noviembre, cuando el recordado actor de 'Al Fondo Hay Sitio' llegó como invitado de la Caene Educación, una organización dedicada en consultorías. Ni bien ingresó a la sala de conferencias, el alumnado no pudo evitar ovacionarlo, por lo que Wiese se mostró muy feliz ante las muestras de cariño.

Asimismo, mientras subía al escenario, el actor de 40 años fue llamado por el apelativo con el que muchos lo recuerdan. "¡Ricolás!", se escuchaban las voces de varios estudiantes, en referencia a su personaje, Nicolás De las Casas.

En dicha ponencia, Andrés abordó temas relacionados al la creatividad y el talento en jóvenes, por lo que destacó que el fracaso es una oportunidad de aprendizaje y crecimiento como personas.

No obstante, el momento más anecdótico de su presencia se dio cuando culminó la charla. A su salida, un grupo de alumnos colocó a fuerte volumen el tema 'El rap del gringo atrasador', canción original de AFHS, que fue interpretada por él junto a Erick Elera. Al escucharla, 'Ricolás' no tardó en hacer un breve baile, demostrando que aún le guarda mucho cariño a su personaje.

Todos estos pormenores quedaron en videos registrados por las cámaras de los estudiantes, quienes posteriormente los difundieron en las redes sociales. Casi de inmediato, el suceso acaparó la atención mediática, volviéndose viral en cuestión de minutos.

"Ricolás, ¡de San Marcos no te vas!, "Una buena reflexión, no debemos tenerle miedo al fracaso", "Mi crush de siempre", "Qué tierno", "No te puedes enamorar de un ponente: el ponente" y "Diosito dame una señal para ir a un evento de CAENE, la señal", fueron algunos de los más hilarantes comentarios.