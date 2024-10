¿Vuelve 'Grace'? Mayra Couto desea REGRESAR a 'Al Fondo Hay Sitio': "Aunque sea una escenita"

Mayra Couto sorprendió a sus seguidores luego de revelar sus deseos de volver a la televisión. La actriz, conocida popularmente por su papel de 'Grace Gonzáles' en 'Al Fondo Hay Sitio' (AFHS), no descarta retomar el rol que interpretó en la famosa serie peruana, siempre y cuando sea llamada por la productora.

En diálogo con América Espectáculos, Mayra se refirió a las constantes especulaciones sobre su posible retorno a la pantalla chica. Ella dejó en claro que está al tanto de las peticiones de sus fans, quienes esperan volver a verla en la historia que la hizo brillar por casi más de siete años.

"Sí, en verdad sí, desde mi corazón, si me gustaría. Aunque sea en una escenita para el público, tal vez", manifestó la actriz, evidenciando que aún recuerda con mucho aprecio a su entrañable personaje.

Esto generó cierta sorpresa entre sus fieles seguidores, debido a que, tras la finalización de la serie en 2016, ella había descartado retornar en caso vuelva a producirse una nueva temporada. Con lo expresado, Couto dejó abierta la posibilidad de realizar una aparición especial en algún próximo episodio.

Por otro lado, la actriz compartió una experiencia muy particular, misma que vivió gracias a una pequeña fanática. Mayra relató que una niña extranjera la reconoció en la calle, quien confesó que verla en las repeticiones del programa que se emiten por las tardes.

"Hay una niña venezolana que la vez pasada me vio y me dijo: 'Yo te conozco, yo te veo en la tarde', y yo le dije 'espérate ¿tú cómo me conoces? 'Es que te veo en la tarde' (respondió la niña)", mencionó riéndose tras recordar su anécdota.