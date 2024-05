¡Impactante! Esposa de Erick Elera revela que PADECE DURA ENFERMEDAD: Estos son los EFECTOS

Allison Pastor, esposa de Erick Elera, despertó gran preocupación entre sus fanáticos al revelar que padece una dura enfermedad y mostrar los efectos que causan en su organismo.

Este último viernes, 24 de mayo, Pastor utilizó sus redes sociales para compartir una peculiar imagen que no pasó desapercibida por sus fanáticos debido al mensaje que agregó.

Y es que la reconocida empresaria dedicada al rubro del deporte y la vida saludable confesó que padece una dura enfermedad a pesar de que siempre se ha mostrado bastante activa físicamente y sumergida en el mundo fitness.

Es así que, en un breve y conciso mensaje, la pareja de Elera detalló que lamentablemente sufre de tiroides. Además, en la fotografía que hizo pública se puede ver que sostiene en una de sus manos, un gran cantidad de cabello caído.

La actriz y exconductora de televisión, Melissa Paredes, comentó hace unos años que tenía síntomas que la afectaban gravemente, por lo cual, decidió realizarse algunos análisis de sangre y una ecografía.

Al inicio acudió a su chequeo con el ginecólogo y al tocarle el cuello se percató que algo no anda bien.

"Fui al ginecólogo a mi chequeo normal y de repente me tocó el cuello y me dijo 'Uy, descarte de tiroides'. No tenía idea de qué era la tiroides, no sabía que era tiroides en sí, había escuchado de la enfermedad, pero no sabía de qué era. Me hice el chequeo y salió que tenía hipotiroidismo", dijo la modelo.