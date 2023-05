Billboard: Shakira es considerada ''Mujer del año'' por la importante revista latina

La revista Billboard decidió nombrar como la primera ''Mujer del año'' a la exitosa cantante colombiana Shakira en consideración a su larga trayectoria artística. La alfombra de esta primera edición fue realizada el pasado sábado 06 de mayo en la cual participaron diversos artistas.

Aunque la barranquillera no fue vista en el desfile principal, entró acompañada de su familia al Wasco Center en Miami.

Sin duda, la cantante deslumbró en dicho evento, por lo que muchas jóvenes artistas como la puertorriqueña Gale y la mexicana Mariangela la señalaron como su "ejemplo a seguir en la música".

Ella recibió el trofeo de manos de su compatriota y amigo Maluma, y como se sabe ambos compartieron con éxito los temas ''Chantaje'' y ''Clandestino''.

La galardonada dirigió unas palabras en la importante ceremonia realizada en Estados Unidos, luego de que se presentara un video que resumía su extensa trayectoria en la música.

"Muchísimas gracias. Esto es demasiado para mí. Como bien saben, ha sido un año de cambios sísmicos en mi vida en el que he sentido, más que nunca, lo que es ser mujer y lo que significa verdaderamente ser mujer. Es un año en el que me he dado cuenta de que las mujeres somos más fuertes de lo que pensamos. Somos más valientes de lo que creemos que somos, realmente", manifestó.