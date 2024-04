¡Bomba! Fernando Díaz manda FUERTE indirecta a Ethel Pozo tras pelea con Natalie Vértiz

El reciente enfrentamiento entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz ha sido comentado por muchas figuras de la TV peruana, por ello, Fernando Díaz no fue la excepción y también se refirió a este escándalo mediático.

Por ello, en una entrevista con un medio local, el conductor de 'Arriba Mi Gente' aprovechó para mandarle una tremenda indirecta a la presentadora de 'América Hoy' y resaltar la buena relación que mantiene con sus compañeros del programa.

Todo empezó cuando Fernando Díaz, en medio de una conversación, estaba comentando sobre el buen ambiente laboral que existe en el programa 'Arriba Mi Gente', donde mantiene una linda amistad con sus compañeros de conducción: Maju Mantilla y Santi Lesmes.

Fue ahí cuando le consultaron sobre la reciente polémica entre Ethel Pozo y Natalie Vértiz, quienes rompieron su amistad por una simple broma que no fue bien recibida por la hija de Gisela Valcárcel, y se dedicó a enviarle mensajes fuertes en plena televisión nacional.

"Esas cosas no se dicen creo yo, eso te 'karmea' feo y no te suma, ni contestar tampoco, si no vas a decir nada agradable de tu compañero o de quien fue tu compañera, mejor quédate callado porque finalmente el mundo da muchos vueltas", dijo para Trome.

Hace unos días, los conductores de 'América Hoy' fueron a la casa de Jefferson Farfán para entrevistarlo, sin embargo, la cara de asombro que puso Ethel Pozo al ingresar al domicilio del futbolista, no pasó desapercibida y fue comentada por Natalie Vértiz, quien bromeó al respecto.