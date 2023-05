¿Brenda Carvalho en ampay? Bailarina reveló que envió foto erótica a Julinho por error

15/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina, la polémica conductora de espectáculos, anunció un nuevo ampay en su programa "Magaly TV, La Firme". Según la promoción, se trata de la pareja de un futbolista histórico que ahora es conductor. Al respecto, muchos usuarios piensan que se trata de Brenda Carvalho, novia de Julinho. En esta nota te contaremos el por qué.

¿Por qué Brenda Carvalho podría ser la protagonista del ampay?

Hace unos días, Brenda Carvalho concedió una entrevista para el programa de YouTube "No Somos TV". A la bailarina le consultaron si alguna vez había enviado accidentalmente un mensaje.

Después de afirmar que sí había enviado mensajes por error en varias ocasiones, la bailarina confesó que el incidente más embarazoso fue cuando envió accidentalmente una imagen erótica de otra persona a su pareja Julinho.

"A Julinho también le mandé un mensaje equivocado, le mandé una foto pornográfica de una persona", reveló Brenda Carvalho.

Julinho llamó a Brenda Carvalho para reprocharla

Brenda Carvalho explicó que en ese instante no se dio cuenta de su error y fue su pareja quien la contactó para recriminarle lo sucedido. "Me asusté porque Julinho me llama y me dice qué es eso Be, qué es eso que me has mandado, este porno".

La situación empeoró cuando Brenda le explicó que el contenido que le había enviado no estaba destinado a él.

"¿Para quién era?", fue la pregunta de Julinho que logró que Brenda confesara la verdad luego de sentirse muy asustada por lo sucedido: "Me dio la blanca y dije señor, no era para ti y él me dijo para quién. Yo dije, era para el grupo de las chicas... sí pues era para Paloma (Fiuza)".

Es debido a estas declaraciones que, hoy en día, Brenda Carvalho se encuentra en el ojo de la tormenta. Muchos no confían en la respuesta de la bailarina, pues piensan que la fotografía erótica no era realmente para Paloma Fiuza, sino para otro hombre.

En conclusión, los usuarios de redes sociales creen completamente que ella es la protagonista del nuevo ampay de Magaly Medina.

La relación de Julinho y Brenda Carvalho

El prolongado romance entre Julinho y Brenda Carvalho tuvo inicio en agosto de 2010, cuando ambos ya habían concluido sus relaciones previas: el futbolista había terminado su compromiso con la modelo Paola Arias, mientras que la bailarina había dado fin a su matrimonio de cuatro años.

"Todo sucedió de forma tan natural. Me comprende, es romántico, caballero, es amigo, son tantas cualidades que tiene. Las personas que lo conocen saben lo que estoy diciendo", dijo cuando le preguntaron sobre el inicio de su relación con Julinho.

En lo que respecta al exatleta, siempre ha mencionado a Brenda como el amor de su vida. "Es todo, es la mujer ideal, la mujer perfecta, superdivertida, te mueve y remueve la vida, jamás está parada, es como yo", expresó con ternura.

En la actualidad, Brenda Carvalho y Julinho se destacan como una de las parejas más estables en el mundo del espectáculo peruano.