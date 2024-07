Brunella Horna lanza críticas a Ana Paula y aconseja a Paolo Guerrero: "Dile que pague la multa y se vaya feliz"

16/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La conductora Brunella Horna desató la polémica con sus contundentes declaraciones en 'América Hoy'. La empresaria textil no se contuvo y respondió con fuerza a Ana Paula Consorte, quien la "desmintió" y afirmó que 'Bubu' no estaba al tanto de la situación real del contrato de Paolo Guerrero con la Universidad César Vallejo.

Recordemos que el 14 de julio, Paolo Guerrero sorprendió al rechazar participar en un partido clave contra Alianza Lima. Esta decisión ha desencadenado una serie de reacciones, especialmente de parte de Richard Acuña y su esposa, Brunella Horna.

En 'América Hoy', Brunella Horna aseguró que si Paolo Guerrero desea cambiar de club, deberá enfrentar una penalidad, conforme a lo estipulado en los contratos.

"Si él se quiere ir a otro equipo, sabemos que es Alianza Lima, no lo van a ceder. Si eso sucede, tiene que pagar la penalidad", afirmó Brunella Horna.

Ana Paula Consorte defiende a Paolo Guerrero

Frente a estas declaraciones, Ana Paula Consorte respondió rápidamente. A través de sus redes sociales, publicó un extenso mensaje desmintiendo a Richard Acuña y al entrenador Guillermo Salas.

Según Ana Paula Consorte, Paolo Guerrero había informado con antelación que no estaba en condiciones de jugar. "Paolo le comunicó a Richard que no jugaría más. No es culpa de Paolo que se haga el desentendido", explicó, subrayando que el delantero había avisado previamente.

Además, Ana Paula Consorte criticó a Brunella Horna por estar mal informada sobre la situación. "¿Vives con tu marido? Al parecer no, porque hablas tonterías . Pregúntale bien a tu marido, que él sabía", afirmó, intensificando aún más la polémica.

Las acusaciones continuaron. Ana Paula Consorte llamó "mentirosos" a los dirigentes del club y aconsejó a Brunella Horna que se informara mejor sobre los temas que involucran a su esposo.

"Consejo: Conversa bien y asesórate con tu marido antes de seguir hablando tonterías", dijo, lo que solo aumentó la tensión en este conflicto.

Brunella Horna arremete contra Ana Paula

Brunella Horna no tardó en responder a estas críticas. En su programa del 16 de julio, sugirió a Ana Paula Consorte que su esposo debía pagar la multa para irse "feliz" a otro equipo.

"No sé si tienes algo en contra mío, pero solo te aconsejo que le digas a tu marido que pague la multa", declaró Brunella Horna, dejando claro que no se dejaría amedrentar.

La disputa entre Paolo Guerrero, Richard Acuña y el club César Vallejo ha generado una serie de polémicas que mantienen al público atento. Las picantes respuestas, tanto de Brunella Horna como Ana Paula Consorte, han elevado el tono del conflicto.