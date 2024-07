Brunella Horna explota contra Paolo Guerrero: "¡Si quieres irte a Alianza Lima, paga tu penalidad!"

La polémica en torno a Paolo Guerrero continúa acaparando la atención mediática. Durante el último fin de semana, el delantero realizó un desplante hacia el entrenador Guillermo Salas en el partido entre Alianza Lima y la UCV. Brunella Horna, esposa de Richard Acuña, vicepresidente del club trujillano, explotó contra el 'Depredador'.

En su programa 'América Hoy', Brunella Horna expresó su descontento y dejó claro que Paolo Guerrero deberá afrontar una alta penalidad si quiere cambiar de equipo, especialmente a Alianza Lima.

Por otro lado, Richard Acuña también manifestó su descontento tras el partido, afirmando que no habrá negociaciones para liberar a Paolo Guerrero. Según él, el jugador deberá cumplir su contrato o retirarse del fútbol profesional.

El rechazo de Paolo Guerrero a su entrenador Guillermo Salas durante el encuentro contra Alianza Lima ha generado un gran revuelo en el ámbito futbolístico peruano.

Con el marcador empatado, Guillermo Salas llamó a Paolo Guerrero para que ingresara al campo, pero el delantero se negó. Este acto no solo contribuyó a la derrota de la UCV, sino que también levantó sospechas sobre su posible salida del club.

Richard Acuña, visiblemente molesto, se comunicó con el periodista Gustavo Peralta para expresar su incomodidad.

"Estaba muy enojado y se dio cuenta de que todo lo pudo observar desde el palco. Está incómodo y me dijo: 'No habrá liberación de Paolo Guerrero después de esto'. Reconoce que Paolo quiere irse, pero no lo va a dejar ir. Su postura es clara: si no quiere seguir aquí, su única opción es el retiro", afirmó Peralta citando a Acuña.