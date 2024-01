¿Brunella Torpoco embarazada?: Este video comprobaría que la salsera está en la dulce espera

24/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un video que se ha vuelto viral en redes sociales demostraría que Brunella Torpoco estaría embarazada. El rumor se ha esparcido ampliamente en internet debido a que las imágenes Brunella se muestra con una 'barriguita' durante una de esas presentaciones.

La intérprete de 'La tirana' y 'Mix guaracha' estaba brindando un concierto en el que lucía un vestido muy colorido y mientras esperaba su turno para pasar a la siguiente canción, se puso de costado y todos pudieron apreciar que tiene al vientre abultado.

Hasta el momento Brunella Torpoco no se ha pronunciado ya que siempre ha sido una artista que mantiene bajo perfil y está más enfocada en su música.

Asimismo, la salsera tiene una relación sentimental con el músico Luis Torres y llevan juntos aproximadamente 4 años, lo que los ha convertido en una de las parejas más sólidas del ambiente musical.

¿Por qué a Brunella no le gusta su música?

Durante una entrevista en el canal de Youtube de Carlos Orozco, un seguidor expresó su admiración hacia Brunella Torpoco, aunque con una crítica inusual: "Brune, no me gusta tu música, pero me encantas tú".

Ante esto, la cantante respondió con honestidad: "Pienso igual que tú. A mí tampoco me gusta cómo canto, no me gusta escucharme, no me gusta mi música, pero me gusta cómo soy como persona". Esta declaración desconcertó tanto a Carlos Orozco como a Daniel Marquina.

Brunella Torpoco aseguró que no se siente molesta al recibir críticas sobre su voz, ya que ella misma comparte la opinión de algunos de sus seguidores. "No me molesta. Al contrario, me pongo en su lugar. Si a mí tampoco me gusta ni cómo canto, mucho menos a otros", agregó la intérprete de éxitos como 'Señora', 'Honda/Costumbres'.

Brunella a favor de los covers

Hace unos meses, la salsera comentó que admira a Los Kipus y la canción que hizo con ellos lo ha grabado con mucho sentimiento, además de haber "vivido la canción en carne propia"; asimismo, mostró su respaldo a la nueva generación de artistas que interpretan covers.

"Dicen que es malo hacer covers, pero es precisamente para que la música no muera, para que la gente no se olvide y permanezca, para que la música siga viva", declaró a Trome.

De esta forma, Brunella Torpoco se ha posicionado como una de las cantantes de salsa más importantes del país y en estos días un video que circula en redes sociales indicaría que está embarazada.