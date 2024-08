Bryan Torres descarta volver con Samahara Lobatón y la multiplica por cero: "¿Quién regresa por sus hijos?"

Bryan Torres y Samahara Lobatón regresaron con todo a la farándula peruana. En esta ocasión, el salsero descartó una posible reconciliación con la influencer y además, la multiplicó por cero al asegurar que ni por su futura hija volvería a su lado.

El integrante de 'Barrio Fino', Bryan Torres, apareció nuevamente ante las cámaras de un conocido programa de espectáculos y no pudo evitar ser cuestionado acerca de la actual relación que mantiene con Samahara Lobatón.

Y es que hace tan solo algunas semanas, la expareja dejó entrever que estaría a nada de retomar su relación pese a que muchos personajes de la farándula los han criticado y catalogado como personas tóxicas.

En ese sentido, su respuesta sorprendió enormemente a más de uno, sobre todo porque aseguró que cuando los hijos crecen, estos se van del lado de sus padres y, por lo tanto, no tendría sentido volver con la influencer y perder años de su vida.

Con esta contundente respuesta, el joven artista dejó en claro que no existe ninguna posibilidad de que él y la segunda engreída de Melissa Klug retomen su romance aunque esta lleve en su vientre una bebé, fruto del amor que se tuvieron por más de un año.

Por su parte, Samahara Lobatón ha evitado aparecer frente a cámaras y exponerse en sus redes sociales. Es así que al ser captada en un conocido evento circense, la exparticipante de 'Combate' fue consultada respecto a su situación con el padre de su segunda hija y por qué anda desaparecida de las plataformas digitales.

Según precisó, esta medida se debe a que desea el bienestar de la bebé que está esperando y aunque no dejó en claro si retomó o no la relación con Bryan Torres, ella solo atinó a repetir que está enfocada en cuidar a su segunda hija.

"Todo lo hago por mi bebé y este tiempo me ha servido para estar tranquila. No deseo escándalos ¿Sobre si regresé o no con Bryan? Eso queda para mí y no quiero entrar en detalles para que luego digan muchas cosas y lo hago para cuidar a mi bebé, no quiero escándalos", sostuvo Lobatón ante los medios.