'Cachaza' lanza 'sablazo' a Cardozo luego que dijo que no le guardó luto: "El que se pica pierde"

02/03/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡No se quedó callada! Carol Reali, más conocida como 'Cachaza', respondió a su expareja Rafael Cardozo luego de que se refirió a la nueva relación que sostiene con Andre Bankoff en una entrevista al programa 'Estás en Todas'.

El reportero de 'Amor y Fuego' le preguntó: "¿Crees que está dolido, celoso?", a lo que ella respondió: "ya uno no sabe lo que puede pasar en la cabeza de él".

Cabe señalar que, la influencer manifestó su incomodidad cuando le cuestionaron acerca de su romance con el actor brasileño Bankoff al poco tiempo de haber terminado su relación con Cardozo.

Ella reveló que antes de que decidieran acabar con la relación, ellos trataron de "solucionar" el problema que atravesaron juntos; sin embargo, los errores en la relación persistían.

"Ya uno intenta solucionar de alguna manera, pero cuando ve que ya no va (...) esto no es de un mes atrás, se intentó arreglar en su momento", manifestó.

Asimismo, se dirigió a su expareja Rafael Cardozo: "El que se pica pierde". Tras ello, se refirió acerca de su actual enamorado. "André es lo máximo, es un hombre que tiene muchos valores", dijo.

Rafael Cardozo en entrevista

Como se recuerda, Rafael Cardozo brindó una entrevista a Yaco Eskenazi para el programa 'Estas en Todas', en donde reveló detalles de la ruptura de su relación con 'Cachaza'. El brasileño reveló que le pidió el anillo para venderlo.

"Le dije: 'Te puedes quedar con todo, arma tu casita, no te preocupes por mí, pero el anillo no'. Yo le había dado una relación, un matrimonio y le dije devuélveme mi compromiso porque ya no le iba a servir... Jamás lo usaría de nuevo, pero sí lo he vendido", indicó Rafael Cardozo.

Además, el exconcursante de "Esto es Guerra" señaló que demoró en pedirle matrimonio a la influencer Carol Reali y consideró ello como un "error", debido a que su expareja tenía el sueño de casarse.

" "Creo que fue uno de mis errores, yo nunca tuve ese sueño de casarme, pero si estás con una persona que sí, tienes que realizar el sueño de la persona, tarde un poco en eso", resaltó.

Asimismo, se refirió acerca de la relación que mantiene Cachaza con Andre Bankoff. En esa línea, consideró que la influencer debió "guardar luto".

"En eso estoy de acuerdo, peor lo que yo he aprendido que tú puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema. Hay que haber un luto de repente, de mantenerlo en privado. Tienes que entrar a una relación respetando la anterior también, entonces no el luto de no enamorarse, no de no querer a una persona, ese luto no existe, te enamoras, te enamoras", dijo el brasileño.