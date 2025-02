Canchita Centeno REVELA que se 'CHAPÓ' a Luciano Mazzetti: "Hemos tenido nuestras cositas"

21/02/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Claudia Centeno, conocida popularmente como Canchita, tuvo una amena conversación con Exitosa, en donde se animó a revelar algunos detalles poco conocidos de su vida íntima. La locutora y comediante sorprendió al contar que se besó con el famoso chef Luciano Mazzetti, y que además tuvo sus "cositas".

Canchita confiesa que se besó con Luciano Mazzetti

Durante el programa Contra el Tráfico, conducido por Ricardo Rondón, Canchita repasó sus anécdotas con algunos personajes de la farándula peruana. Fue en aquel momento que recordó la vez en que ella y el jurado de 'El Gran Chef' compartieron un momento de complicidad, al punto de darse un ósculo.

"Nadie sabía que con Luciano Mazzetti, el nuevo jurado de EGCF, hemos tenido un intríngulis. Hemos tenido, como él dice, nuestras cositas. Si tú me preguntas, si mis labios han tocado los labios de Luciano Mazzetti, yo te diré que sí", manifestó a su estilo

Tras su impactante afirmación, se le consultó qué tal besa el guapísimo chef peruano. Si bien no quiso entrar en detalles, Canchita hizo una divertida comparación, destacando los dotes culinarios de Mazzetti. Además, bromeó respecto a otra de sus 'conquistas', el exfutbolista Erick Delgado.

"¿Cómo cocina Luciano? Lo dejo ahí. Un beso de Luciano Mazzetti es como que te haga un ceviche de lenguado. No me hagan hablar más, porque Erick Delgado va a entrar en depresión", contó entre risas la comediante.

En diálogo con @nadiesperfekto , la locutora, stand up y coach, Canchita Centeno, reveló que se 'chapó' a Lucciano Mazzetti: "Hemos tenido nuestras cositas".



Canchita cuenta su historia con Ricardo Mendoza

Con su característico sentido del humor, Canchita Centeno se animó a contar una anécdota que tuvo junto a su colega en la comedia, Ricardo Mendoza. La locutora contó que, en algunas ocasiones, ella apoyaba al presentador de 'Hablando Huevadas' (HH), nada menos que con pasajes para el servicio del Metropolitano.

"Ricardo Mendoza, ¿quién te recargaba la tarjeta del Metropolitano cuando íbamos a grabar con Fernando Armas? Ahí te lo dejo", expresó con sutileza.

En esa línea, remarcó que sí le llegó a pagar por aquel favor, y que tuvo una muy buena experiencia laboral con él. No obstante, también reveló que, tras el éxito de 'HH', el popular 'Richavo' ya no se comunica con ella, y no la convoca para formar parte de sus shows.

"Éramos solidarios. Yo pasaba mi factura para que todos cobren. Esas son historias de gente como yo. Ahora, Ricardo ni me llama para 'Chapa Tu Money'. No pues, ¡que palta!", puntualizó, aclarando que en realidad sí se ha comunicado con él hace poco.

