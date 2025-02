'Mero Loco' CONFIESA que su corazón aún late por Susy Díaz: "No me arrepiento de nada"

Eddie Hidalgo, conocido en la farándula peruana como 'Mero Loco', tuvo una amena entrevista con Exitosa, en donde reveló algunos secretos de su vida personal. El popular cevichero recordó con mucho cariño el romance que mantuvo junto a Susy Díaz, y confesó que su corazón aún late por ella. ¿Buscará reconquistarla?

Durante el programa Contra el Tráfico, Ricardo Rondón, conductor de Exitosa, abordó la famosa relación que Hidalgo y Díaz protagonizaron durante la primera década del nuevo milenio. Por tal motivo, le consultó si, a pesar de tener una pareja en la actualidad, aún siente algo por 'Chuchi'. En respuesta, 'Mero Loco' aseguró que la "inefable", como le gusta llamarla', aún le genera sentimientos encontrados.

"¿Quieres que mi pareja me mate? El vínculo sentimental con ella ya se acabó. Pero mi corazón todavía sigue latiendo por ella", manifestó fiel a su estilo. Además, dejó en claro que no tendría problemas con que ella vaya a su negocio a probar su leche de tigre, siempre y cuando pague.

Asimismo, sugirió que esto podría incomodarle a la excongresista, debido a que ella también tiene su pareja. No obstante, recordó que, durante su romance de casi 10 años, estuvo muy enamorado de Susy, y resaltó que aprecia cada momento vivido a su lado.

"No me arrepiento de nada. Ya pasó, seguimos para adelante. Por ahí hay un poquito de cariño. Hay que agradecerle. Por ella me hice conocido, se la debo. Gracias a la inefable, la controvertida, la legendaria", manifestó, añadiendo que Susy era "recontra celosa".