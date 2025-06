Hija de Mariella Zanetti y Farid Ode lanza FUERTE MENSAJE tras escándalo familiar: "No es justo"

Gamille Ode, hija de la actriz y exvedette Mariella Zanetti y del empresario Farid Ode, difundió un contundente mensaje en redes sociales luego de que se hiciera viral un video que muestra una discusión entre su padre y Javier Blondet, actual pareja de su madre. El hecho ha sido ampliamente difundido por programas de televisión y plataformas digitales, generando diversas reacciones y comentarios en redes.

A través de un extenso texto publicado en sus historias de Instagram, la joven de 21 años expresó su malestar por la forma en que se ha expuesto su vida privada en los medios de comunicación. En sus palabras, lamentó la difusión de imágenes que, según aseguró, "fueron grabadas y publicadas completamente fuera de contexto".

Historia de Instagram

En medio de las críticas que ha recibido su madre por no intervenir en el enfrentamiento, Gamille Ode salió en su defensa. Consideró injusto que se cuestione la maternidad de Mariella Zanetti por un hecho aislado.

"Me duele profundamente ver cómo se está atacando a mi mamá, una mujer que ha hecho todo por salir adelante. No es justo que la señalen como 'mala madre' por una situación que está completamente sacada de contexto", indicó.

Además, subrayó que, pese a la separación de sus padres, mantiene un profundo cariño por ambos. "Tanto a mi mamá como a mi papá los amo, y me duele ver cualquier insulto o un mal adjetivo refiriéndose a ellos", agregó.

Gamille también remarcó que no tolera ningún tipo de violencia, independientemente de quién la ejerza, y exhortó a los usuarios y medios a respetar los límites personales.

"No apruebo ninguna manifestación de violencia y no me quedaré callada mientras se distorsiona la verdad y se daña la imagen de mis seres queridos", afirmó. Asimismo, agradeció a quienes han mostrado comprensión y empatía en medio de la polémica.