Carlos Carlin revela por qué decidió apartar a 'Tony' de Pataclaun de su vida

A sus 53 años, Carlos Carlín sigue siendo uno de los actores más queridos del medio peruano. En la actualidad, busca mantenerse al día con las tendencias y por esa razón se desempeña como conductor de dos programas digitales. No obstante, muchos se preguntan lo mismo: ¿Por qué no 'revive' a su personaje 'Tony' de 'Pataclaun', el mismo que lo llevó a la fama?

'Pataclaun' es una de las series más recordadas en la historia de la televisión peruana. Emitida entre 1997 y 1999, presentaba a una pareja de esposos, Wendy y Machín, conviviendo con tres 'fantasmas', lo que daba lugar a hilarantes situaciones gracias a su humor ácido y referencias a la cultura popular peruana.

Uno de estos 'fantasmas' era 'Tony', interpretado por Carlos Carlín, que le valió al actor el reconocimiento nacional. Aún hoy, 25 años después, el artista es recordado por este icónico personaje.

Sin embargo, al observar el éxito que está teniendo su compañera Johana San Miguel tras haber revivido a su personaje de 'Queca' en varios shows, surge la pregunta: ¿Por qué Carlos Carlín no hace lo mismo con 'Tony' de la recordada serie 'Pataclaun'?

Al consultarle sobre esto, el actor respondió de manera tajante con un rotundo no y revelando la sorprendente razón.

"No, nada. Yo soy feliz con Pataclaun, recordándolo, agradecidísimo del cariño del público. Pataclaun fue un trampolín importantísimo para mi carrera, que hasta el día de hoy tiene recordación en la gente", contó Carlos Carlín en una entrevista para Infobae.

"Lo quiero y le agradezco mucho a la época, a la temporada, al personaje, a los amigos que hice, a lo geniales que éramos como grupo e individualmente, pero soy consciente de que han pasado casi 30 años y yo ya ni siquiera me acuerdo cómo era el personaje", finalizó Carlos Carlín, dejando claro que no lo veremos con el vestuario y la nariz roja de 'Tony' nunca más .

Carlos Carlín valora profundamente su tiempo en 'Pataclaun' y los logros que alcanzó gracias a la serie, pero está convencido de que ese capítulo de su vida ha quedado en el pasado. Su negativa no viene de la falta de cariño por el personaje, sino de una consciencia de evolución personal y profesional.

En la ficción de 'Pataclaun', los personajes de Johana San Miguel y Carlos Carlín, Queca y Tony, tuvieron tanta química que, una vez finalizada la serie en Latina, continuaron trabajando juntos como dúo, llegando incluso a tener su propio programa en un espacio radial.

Hace algunos meses, decidieron lanzar un podcast en el que confesaron que se besaron en innumerables ocasiones, pero no confirmaron si hubo algún tipo de romance.

"Tú y yo hemos chapado, pero no te acuerdas (...) Fue en el baño, ¿no?", preguntó San Miguel, actual conductora de 'Esto es Guerra'. "No, en más sitios. ¿No te acuerdas en Arequipa? (...) En una discoteca, antes de entrar a un baño (...) No, pues, (qué te vas a acordar) si estábamos recontrazampados", dijo entre risas Carlos Carlín.