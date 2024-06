¡Se quedó en el aire! Milett Figueroa ya no tendrá programa que le prometió Marcelo Tinelli

02/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli están demostrando que se encuentran en uno de los mejores momentos de su relación, luego de los rumores que indicaban un distanciamiento entre ellos.

Por esta razón, el conductor de TV indicó que estaba planeando darle un programa a la modelo peruana, debido a que ha visto un gran potencial en ella frente a cámaras. Sin embargo, este proyecto habría quedado en stand by.

¿Qué pasó con este programa?

Recordemos que desde la participación de Milett Figueroa en 'Bailando por un sueño', la actriz no ha tenido un contrato fijo en la televisión. Por ello, Magaly Medina se contactó con el periodista argentino Agus Rey, quien confirmó que la modelo peruana tenía una gran oportunidad de unirse a un programa que el popular 'Cabezón' estaba preparando; sin embargo, no se concretó y ya no está en marcha.

"Yo creo que trabajar, no está trabajando en nada ahora porque el programa que iba a hacer, se cayó, así que solo está acompañando a Marcelo" , reveló el periodista.

Tinelli había anunciado un programa para Milett

A través de sus redes sociales, Marcelo Tinelli había anunciado que estaba desarrollando un formato para TV en el que su novia peruana iba a participar, ya que la consideraba perfecta para ese espacio televisivo. Sin embargo, este proyecto no prosperó.

"Milett puede ser que esté en algún programa, no quiero adelantar nada, pero sí. Me gusta para hacer algo que tengo pensando y le puede ir muy bien ahí", indicó Tinelli en la primera semana de mayo.

Marcelo Tinelli consiente a Milett

En cada oportunidad que tiene, Milett siempre reitera que Tinelli es un hombre detallista y parece ser que esta vez decidió sorprenderla con un costoso regalo.

Durante la emisión del programa de televisión 'América Hoy', Ethel Pozo reveló que el 'divo argentino' le regaló a su pareja una cartera, cuyo valor alcanzaba los 100,534.00 soles (25 mil dólares), generando asombro en los presentes y televidentes.

La alta suma fue atribuida a la exclusividad y la dinámica del mercado de reventa de estos productos de lujo. Pero recordemos, que esta acción podría provocar aún más la molestia de quienes presentaron una denuncia contra Tinelli, por no cumplir con los pagos de sus trabajadores de La Flia.

Como se mencionó, Marcelo Tinelli tenía planeado incluir a Milett Figueroa en un proyecto televisivo donde estaría al frente de un programa, sin embargo, este ya no estaría en marcha.