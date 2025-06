Carlos Rincón explota contra Leslie Shaw por remix de "Hay Niveles" y amenaza con eliminar tema de plataformas

10/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw se metió, nuevamente, en un verdadero lío con Carlos Rincón, el cerebro detrás de su exitazo "Hay Niveles". La cosa es que la cantante lanzó un remix de esta canción con un grupo boliviano. Ante ello, el productor musical está que echa chispas porque no lo autorizó. Finalmente, amenazó con eliminar la canción de las plataformas.

Carlos Rincón explota contra Leslie Shaw

El productor Carlos Rincón, el creador del éxito "Hay Niveles", está furioso. Resulta que Leslie Shaw se mandó con un remix de la canción, con un grupo boliviano, y lo peor es que no le avisó nada.

Carlos Rincón soltó toda su molestia y dijo que esto era una deslealtad profesional. "Es mi canción, no me consultaron nada", afirmó, con una cara de pocos amigos que lo decía todo.

Pero la incomodidad no solo va por el uso de su chamba sin permiso. Carlos Rincón le sacó en cara a Leslie Shaw que ella misma había hablado pestes de esos mismos artistas bolivianos.

"Hace unos meses ella misma los acusaba de copiar su trabajo, ahora canta con ellos", expresó el productor, dejando a Leslie Shaw como la más contradictoria de la historia.

Además, Carlos Rincón no se anda con chiquitas y dejó entrever que tiene todos los papeles que lo acreditan como autor y co-productor del tema, así que si la cosa no se arregla, ¡agárrense!, que se vienen acciones legales más fuertes.

Carlos Rincón amenaza con eliminar tema

Pero Carlos Rincón no está para juegos. Ha sido tajante: si no le reconocen su autoría y no le aclaran los términos de la nueva versión, va a usar todas sus armas legales.

"Puedo sacar esa versión del aire cuando quiera", advirtió el productor, dejando claro que su equipo legal ya está moviendo fichas para que el remix desaparezca de las plataformas.

La cosa se pone fea, porque el remix de la canción "Hay Niveles" no solo está en YouTube y Spotify, sino que ya está sonando en diferentes emisoras radiales.

La aparición del remix de "Hay Niveles" ha desatado un verdadero enfrentamiento que sigue en desarrollo entre Leslie Shaw y el productor Carlos Rincón. La controversia, que parece tener más capítulos por escribir, amenaza con llegar a los tribunales si no se aclara la situación y se reconoce el trabajo del productor musical.