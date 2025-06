"Toda la vida he sido pleitista": Leslie Shaw se sincera sobre sus POLÉMICAS y sus planes de MATRIMONIO

09/06/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Leslie Shaw llegó a los estudios de Exitosa para hablar de todos respecto a su carrera en la música y su vida privada. La 'Barbie de la cumbia' se sinceró respecto a sus más recientes polémicas, y dio alcances del romance que vive junto a su novio, 'El Prefe'.

Leslie Shaw y sus polémicas

Durante el programa 'Contra el Tráfico', Leslie compartió el lanzamiento de la la nueva versión de su hit 'Hay Niveles', en compañía de Super Kumbia Mortal, una agrupación de Bolivia con quienes hace poco tuvo inconvenientes. Al respecto, señaló que llegaron a un acuerdo, y que por ello se animó a colaborar con la orquesta.

"Al comienzo estaba molestísima, porque me plagiaron, me cambiaron mi canción. Me contacté con ellos por TikTok, se disculparon y he llegado a un negocio con ellos. Yo no guardo rencor en mi corazón. Todo lo contrario, siempre he tratado sacar lo bueno de las cosa negativas", expresó.

En ese sentido, Ricardo Rondón, presentador de Exitosa, le preguntó si acaso sería capaz de tomarse un café junto a Carlos Rincón, compositor del tema con quien ha tenido un tenso enfrentamiento a raíz de la polémica. Sin mencionarlo, reiteró que le no guarda rencor a nadie.

"El compositor que quiera trabajar conmigo, ya sabe cómo son mis reglas. Si quieren bien, y si no también", manifestó, añadiendo que no le puede impedir que cante 'Hay Niveles' porque es dueña del fonograma. "Hay un contrato de por medio", agregó.

"Toda la vida he sido pleitista"

Acto seguido, Rondón le preguntó por qué su actitud ha cambiado mucho, al punto de que podría ser catalogada como 'pleitista'. Por su parte, Leslie aseguró que siempre fue así. "Toda la vida he sido pleitista. Tú ya sabes, soy piconaza. ¿Sabes qué pasa? antes me quedaba calladita, y creo que eso me trajo muchos problemas en mi carrera", explicó.

Por eso, asegura que sus 'enfrentamientos' con otras artistas no son reales, puesto a que no se lo toma tan personal. Asimismo, destacó que le gustaría colaborar con otras cantantes, como por ejemplo la salsera Daniela Darcourt.

¿Matrimonio a la vista?

Con respecto a su vida amorosa, Leslie señaló que lleva cuatro años de relación con Leo Chil, artista cubano conocido como 'El Prefe'. Además de destacar su forma de ser, reveló que le encanta obsequiarle joyas, y que ya le propuso matrimonio con un anillo de compromiso.

"Me regala joyas. Mi anillo de compromiso es muy lindo. No me lo he puesto porque me dan miedo las envidiosas. Al año de novios me pidió para casarnos, cuando él tenía 20", detalló. remarcando que está completamente enamorada de él.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | Leslie Shaw reveló para Exitosa que ya está comprometida con su actual pareja. La cantante aseguró que no suele usar su anillo de compromiso para alejar a "las envidiosas".



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐... pic.twitter.com/IXJYtiAW4c — Exitosa Noticias (@exitosape) June 9, 2025

Fiel a su estilo, Leslie Shaw conversó con Exitosa respecto a varios asuntos relacionados a su carrera y vida privada. "Toda la vida he sido pleitista", manifestó al ser consultada por sus polémicos enfrentamientos con otros artistas.