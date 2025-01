¡Carlos Vílchez sí FUE AMPAYADO! Exbailarina revela detalles de su RELACIÓN con el actor cómico

08/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Paren todo! Una reciente entrevista pondría en jaque a Carlos Vílchez. De acuerdo con la exbailarina y cantante, Milagros Pedreschi, el actor cómico mantuvo una relación con ella, siendo incluso ampayados más de una vez. Por ello, la exvedette reveló detalles de lo que significó su romance con el controvertido humorista.

Carlos Vílchez tuvo una relación con exbailarina peruana

En declaraciones para Trome, Pedreschi contó parte de su historia de amor junto a 'La Carlota'. Todo esto ocurrió en el 2003, cuando ella tenía 18 años y él 35. Sin embargo, la relación causó controversia, debido a que se decía que el actor aún estaba casado con su entonces esposa, Elena Vin Mathios. Al respecto, Milagros indicó que su relación no era clandestina, y aseguró que Carlos ya estaba separado.

"Él estaba casado por papeles. Es un tema que no lo he hablado mucho, pero yo nunca me sentí mal ni él, que dijeran que yo estaba metiéndome en la relación. Yo podría dar fe que sí estaban separados", manifestó en un inicio.

Además, reveló que tuvo la oportunidad de encontrarse con la exesposa de Vílchez, y que incluso habló con ella. Por ello, su relación duró casi 3 años, y ambos compartieron muchas experiencias como una pareja de enamorados, sin ningún tipo de restricción o temor.

"Yo he ido he sido la típica enamorada que iba a la casa de los suegros, iba a la casa de su madre. Yo nunca me voy a sentir ni la otra ni la amante, porque es más, nosotros nunca nos escondimos", enfatizó.

Carlos Vílchez y exbailarina sí fueron ampayados

En esa línea, Milagros Pedreschi indicó que su relación sí fue conocida públicamente, al punto de que ambos protagonizaron un ampay para las cámaras de Magaly Medina. De hecho, la exbailarina aseguró que fue más de una vez que aparecieron en el programa de la popular 'Urraca'.

"Él siempre dice, a mí Magaly nunca me ampayó. Magaly nos ampayó dos veces, pero nunca lo sentimos como ampay nosotros, porque estábamos en una relación. Yo no me escondía, él no se escondía y lo recuerdo claro, porque nos sacaron en un caldo de gallina (...) y después cuando yo salía en 'Baño de mujeres' y él me recogía", aseveró.

Pese a que nunca se sintió "la amante", ella asegura que los comentarios negativos, así como el hecho de que el actor aún vivía con Elena, derivaron al fin de su relación. "Yo peleo con Carlos y me alejo dos meses", añadió.

Con ello, la exbailarina Milagros Pedreschi mencionó que no volvió a comunicarse con Carlos Vílchez. Sin embargo, dejó en claro que el actor sí fue ampayado con ella, pese a que ambos ya eran una pareja oficial.