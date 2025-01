¡Qué roche! Así reaccionó Pamela López cuando una niña le preguntó por Pamela Franco durante concierto

02/01/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López vuelve a dar que hablar. En esta ocasión, la ex de Christian Cueva fue sorprendida por una niña que le preguntó por Pamela Franco mientras animaba un concierto en Lima. Su reacción no pasó desapercibida, por lo que usuarios no dudaron en lanzar sus comentarios al respecto.

Pamela López es sorprendida por niña que le mencionó a Pamela Franco

Pamela López ya no solo participa como actriz en videos musicales sino que también se ha lanzado como animadora de eventos. Sin embargo, la ahora artista de 'Chollywood' no imaginó que, en plena presentación de una conocida orquesta de cumbia, una niña le jugaría una travesura bastante pesada.

La menor de manera inocente le preguntó a López por Pamela Franco, quien actualmente mantiene una relación amorosa con Christian Cueva.

"Bueno, yo estoy muy contenta. Saben que esto no es lo mío, pero estoy poco a poco aprendiendo", dijo la también empresaria, cuando de pronto terminó siendo interrumpida por la pequeña al cuestionarle a qué hora aparecerá en escena Pamela Franco: "Oye, ¿Cuándo va a venir la Pamela Franco?",

La pregunta, sin lugar a dudas, dejó en shock a la madre de los hijos de Christian Cueva, quien solamente atinó a sonreír de manera bastante nerviosa.

Como su presentación estaba siendo transmitida por TikTok, los usuarios no dudaron en elogiar la respuesta que tuvo López, afirmando que en todo momento se mostró muy educada y a la altura de la situación.

"Se mantuvo a la altura porque ella es educada", "Muy educada... La Sra... PAMELA LOPEZ", "Tan linda como contestó", dijeron algunos cibernautas.

Tilsa Lozano apoya debut de Pamela López como animadora

En una reciente entrevista, la 'exvengadora' Tilsa Lozano fue consultada sobre la incursión de Pamela López en la industria musical. Ello luego de que la aún esposa de Christian Cueva aparezca como actriz en el videoclip de una conocida orquesta musical, además de subirse a los escenarios y lanzarse como animadora.

En respuesta, la exmodelo aplaudió su decisión de reinventarse, afirmando que si la empresaria tiene hijos que alimentar, entonces hay que trabajar mucho para darles lo mejor.

"Yo creo que hay público para todos, algunos solo quedarán como estrellas fugaces y otros se vuelven icónicos, pero público hay para todos. Está bien lo que hace, que aproveche, hay que facturar, sobre todo si hay hijos que alimentar, entonces hay que trabajar mucho", dijo a 'Trome'.

Pese a distintas situaciones, Pamela López ha sabido reinventarse, llegando a subirse a los escenarios, donde una niña la sorprendió al preguntarle por Pamela Franco en pleno concierto.