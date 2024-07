Carlos Vílchez revela haber tenido cuatro novias a la misma vez: "De chibolo te das tu tiempo"

A lo largo de su carrera artística, Carlos Vílchez se ha caracterizado por ser uno de los personajes más populares de la televisión humorística nacional. A eso se le suma que cuenta con una fama de 'picaflor' que ha sabido aprovechar de la mejor manera.

Cientos de usuarios bromean con el hecho en redes sociales y lo resaltan cuando cuando se lo encuentran o cuando le piden una selfie. Ahora, el panelista de 'A Presión' reforzará esta reputación luego de sus recientes declaraciones.

Carlos Vílchez reveló en las últimas horas que durante su juventud llegó a tener cuatro parejas a la vez sin que ninguna de ellas se entere. Eso sí, el actor cómico también aclaró que eso fue parte de su pasado y que ahora se encuentra feliz en su actual relación.

"Unas cuatro al mismo tiempo. De chibolo te das tu tiempo, nunca fui vago, ya estaba en el teatro a los 16 años, era chambero. He hecho la del edificio. 2, 3, 4 y 5, no se conocían, era chibolo. Ya de grande no se puede, no es lo mismo, ya estás pidiendo descanso al primero. Yo jugaba fútbol todo el día, ahora juego los martes y los jueves, tengo el privilegio de jugar con mi hijo, desde que tenía 14 años y ahora tiene 24. Jugaba dos o tres partidos, me iban a buscar a las 2 de la mañana, yo soy de jirón Ica, salía calladito pero luego salía tu mamá a sacarte la mier... pero te dabas el lujo de jugar tu pelota", expresó a Trome.