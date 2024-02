¡Finalmente cayó! Carlos Vílchez es ampayado con dos mujeres: "El fin de una leyenda"

El reconocido cómico peruano, Carlos Vílchez, ha sido uno de los pocos personajes de la farándula local que ha logrado esquivar las cámaras de Magaly Medina de situaciones comprometedoras. Sin embargo, recientemente su suerte parece haber llegado a su fin. El cómico fue ampayado en un video junto a dos mujeres, desatando un revuelo en las redes sociales.

El usuario de TikTok Rafiña (@cxxnrafi_) compartió un video que muestra a Carlos Vílchez en un auto rojo junto a dos mujeres, provocando un frenesí en las redes sociales. Aunque algunas personas especulan que podría tratarse de material para su programa de YouTube, 'Te jalo', el verdadero propósito del encuentro sigue siendo un misterio.

El video ha sido catalogado por varios usuarios como un "revelador ampay", lamentando que Carlos Vílchez se haya dejado ver en una situación comprometedora en público.

Comentarios como "Noooo, Tío Vílchez", "Y así fue el fin de una leyenda", "¡No puede ser, maestro!", "Vi caer soldades caídos, pero nunca generales", "Era el último ídolo que nos quedaba" y "Ahora sí cayó" inundaron las redes sociales, mientras que el clip acumula más de 2 millones de visualizaciones y 181 mil 'me gusta'.

Carlos Vílchez fue premiado durante la ceremonia de los Luminy Awards 2024 como el mejor podcast por su programa de YouTube 'Te jalo'. Durante su discurso de agradecimiento, el cómico aprovechó la oportunidad para hacer referencia al tema de la infidelidad, generando risas y aplausos entre los asistentes.

"Para mí esto es algo nuevo, una persona que tiene tantos años en la televisión, tengo 38 años en la tele, en general tengo 41 años en este mundo tan lindo que es el espectáculo. Empecé mi carrera cuando tenía 15 años en el teatro, me gusta esto, me encanta esto de las redes, le voy a sacar la mi**** a todos, se los juro", sostuvo al inicio Carlos Vílchez.

"Una persona que tiene 56 años tiene derecho a luchar por seguir trabajando. Muchas gracias a todos los fieles porque no hay nada más horrible, en verdad, en la vida que ser infiel. Ojalá no me pesquen con*** su ma***. Agradecer por ahí a mis productores", finalizó.