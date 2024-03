¡Agradecido! Carlos Vílchez reconoce que su pareja lo ayudó a dejar de ser 'picaflor': "Me agarró cansado"

Carlos Vílchez es una figura importante dentro del espectáculo peruano, sobre todo porque muchos aseguran que aún conserva su fama de 'picaflor'. Sin embargo, el propio humorista rechazó dichas afirmaciones, asegurando que gracias a su pareja pudo cambiar ¿Será cierto?

En una reciente entrevista para 'Estás En Todas', el actor cómico se animó a contar cómo es que su vida cambió tras iniciar una relación con su actual pareja llamada Melva Bravo.

Según detalló, cuando la conoció, ella lo "agarró cansado", es decir, pudo sentar cabeza, por lo que ahora llevan alrededor de cinco años y un poco más juntos.

"Melva es mi pareja hace cinco años y un poquito más. ¿Si ya senté cabeza? Melva me agarró cansado (risas)", dijo en un primer momento.

Asimismo, aseguró que Melva es la persona correcta para él debido a que combinan en todo, van acorde con los mismos proyectos, situación que ha generado que la fémina se convierta actualmente en su productora.

En esa misma línea, recalcó que su actual pareja fue la encargada de ordenarle la vida y aunque muchos crean en la típica frase de "gallina que come huevo, aunque le quemen el pico", él asegura que su caso es diferente porque si pudo cambiar.

"Melva me ha ordenado la vida. Todos tenemos derecho a cambiar en la vida. Se dice que 'gallina que come huevo, aunque le quemen en pico', pero en mi caso, miren cómo he cambiado", agregó.