Papa León XIV recordó al Perú en el Vaticano con divertida broma: "Ahora tienen 4001 especies de papa"

Robert Prevost, elegido como papa León XIV, sigue sorprendiendo al tener presente a Perú en su pontificado. El nuevo Santo Padre mostró su cercanía y sentido del humor durante una cena con cardenales, asegurando que nuestro país ahora cuenta con "4.001 especies de papa", incluyéndose él mismo.

En el segundo día de cónclave, Robert Prevost, de origen estadounidense, pero nacionalizado peruano, fue elegido como nuevo líder de la Iglesia Católica tras la muerte de Francisco. Según reveló el cardenal Cristóbal López, arzobispo de Rabat (Marruecos) al medio catalán Badalona Comunicación, el pontífice mostró humildad y cercanía poco después de su primera aparición en el balcón de San Pedro.

El Santo Padre ingresó a un salón y tras sentarse en una mesa al fondo, comenzó a llamar uno por uno a los cardenales presentes para que puedan compartir con él la cena. Seguidamente, para "romper el hielo", León XIV no dudó en contarles una frase que había escuchado desde Perú desde que fue elegido Papa.

"Me han llamado desde Perú... me dijeron que ya no son 4.000 especies de papa, que ahora, conmigo, son 4.001", expresó, provocando las risas de todos los purpurados y reflejando una vez más su estrecho vínculo con nuestro país, ya que como se recuerda guarda un gran cariño por su Diócesis de Chiclayo.