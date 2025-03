Christian Cueva EXPLOTA contra 'América Hoy' anuncia que los demandará: "¡Son huev**** ,malditos!

Christian Cueva vuelve a dar que hablar. Esta vez, el futbolista peruano explotó contra 'América Hoy' tras la presentación de un informe en el que su exesposa, Pamela López, reveló a nivel nacional que él estaba solicitando los videos de las cámaras de seguridad del departamento donde vive con sus hijos.

Durante la última edición de 'América Hoy', se compartió un nuevo informe donde Christian Cueva se comunica con la reportera del magazine matutino. Según sus propias palabras, lo que quería era enlazarse con Ethel Pozo, Janet Barboza, Milett Figueroa y Edson Dávila para aclararles ciertos puntos relacionados a la 'bomba' que soltó la madre de sus hijos, Pamela López. Sin embargo, terminó calificando de "malditos" a todo el staff del programa por emitir notas de esa índole.

Christian Cueva explota contra 'América Hoy'.

Enseguida, el popular 'Aladino' aseguró que denunciaría al programa matutino por no informar "las cosas como son" y por difundir únicamente la versión de una sola persona, que en este caso sería la animadora de eventos.

"Se están pasando conmigo y si tengo que denunciarlos los voy a denunciar, esto no se va quedar así. Informa lo que es, no lo que te pueda decir una persona, tienes que averiguar por ambos lados (...) Con un tema legal voy actuar contra la persona que está sacando estas cosas y contra tu canal (...) Yo no sé qué intenciones tienen contra mí. Eso es un delito porque estás mal informado y me hacen un daño psicológico", agregó bastante fastidiado.