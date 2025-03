Pamela Franco alista DEMANDA contra Janet Barboza por decir que perdió un hijo de Christian Cueva

27/03/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco dejó en claro que continuará con el proceso legal en contra de Janet Barboza, luego de que la conductora ventiló aspectos relacionados a su vida privada. Durante 'El Valor de la Verdad' de Pamela López, se supo que la 'Rulitos' dijo haber escuchado a la cantante hablar sobre la pérdida de un hijo que tuvo Christian Cueva, algo que dejó en shock a más de uno.

Pamela Franco envió carta notarial a Janet Barboza

En declaraciones para 'América Espectáculos', la intérprete de 'Dile la verdad' se mostró muy segura en su decisión de tomar acciones legales contra las personas que se han referido a sus asuntos personales. Una de estas fue la conductora de 'América Hoy', por lo que la Franco no tardó en enviarle su respectiva carta notarial.

"Sí hubo algo que sí me pareció súper mal y bajo, que pasó mi límite y dije, esto tampoco voy a estar permitiendo, porque ya a esa misma persona le venía soportando varias cosas, y mandé una carta notarial. Una de ellas es a la señora Janet Barboza, que hasta ahorita no me ha respondido", manifestó en un inicio.

En esa línea, aseguró que se mantiene firme en la medida que ha tomado, debido a que no está dispuesta a seguir tolerando que se inventen historias de su vida íntima. "Voy a seguir en el proceso, porque no me parece algo que va a estar chismeando con la vecina y que quede ahí, porque son cosas que se debería prestar bastante atención", puntualizó la pareja de 'Aladino'.

¿Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva?

"¿Te contó Janet Barboza que Pamela Franco perdió un hijo de Christian Cueva", fue la pregunta que se le hizo a Pamela López en EVDLV. Ante semejante consulta, la empresaria trujillana afirmó que "sí", por lo que el polígrafo determinó que su respuesta era "verdad". Posteriormente, explicó algunos pormenores del asunto, incluyendo la confrontación que le hizo al pelotero.

"Bueno, entre tantas cosas que ella (Janet) me contaba, me menciona que Christian había perdido un hijo con quien era su amante, con la señora Franco. Cuando le pregunté (a Cueva), me juró por la vida de mis hijos que no era verdad. No tengo manera de comprobarlo", manifestó la popular 'reina de los marcianos'.

Por estas polémicas declaraciones, Pamela Franco decidió enviarle una carta notarial a Janet Barboza. La cantante de cumbia aseguró que continuará con el proceso legal, por lo que sus abogados podrían estar alistando una demanda contra la 'Rulitos'.