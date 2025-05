Christian Cueva no se inspiró y copió mensaje de amor que le dedicó a su hijo por su cumpleaños

Christian Cueva vuelve a dar que hablar. Esta vez, se reveló que el futbolista no escribió el mensaje de amor que le dedicó hace unos días a su hijo por su cumpleaños, sino que copió y pegó la dedicatoria para luego publicarla en sus redes sociales.

Durante la emisión de un conocido programa de espectáculos, se difundieron una serie de imágenes que dejan al descubierto a Christian Cueva. Esto ocurrió luego de que, hace uno días, él utilizara su cuenta oficial de Instagram para compartir una fotografía junto a su pequeño hijo Crissiano, a quien saludaba por su cumpleaños.

Sin embargo, el post que conmovió a más de uno en las redes sociales no fue más que un copia y pega de internet. Al menos dos usuarios compartieron el mismo mensaje en Facebook y aunque no se tiene conocimiento de quien es el autor original, se puede confirmar que el extenso texto nunca salió de la inspiración del futbolista.

"Cuando naciste no venías con instrucciones. Sé que he cometido algunos errores en el transcurso de vida y por ello te pido perdón. Estoy muy lejos de la perfección, pero siempre hice lo mejor que pude. Los errores que cometí fue por falta de experiencia, no por falta de amor, porque desde el momento que naciste sabía que te amaría con todo mi corazón. El día que naciste te miré a los ojos y todos mis sueños se hicieron realidad. Te amo más de lo que imaginas, ahora y por toda la eternidad", fue el mensaje que escribió Cueva y que anteriormente ya había sido replicado por otros usuarios en las redes sociales.