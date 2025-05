¿No la olvida? Said Palao AÚN conserva fotos y videos de Macarena Vélez tras boda con Alejandra Baigorria

09/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao sigue generando polémica, a pesar de ser un hombre casado. El chico reality se encuentra de luna de miel con Alejandra Baigorria, pero fue expuesto por aún conservar fotos y videos con su expareja, Macarena Vélez.

Said Palao expuesto por fotos con Macarena Vélez

Said ha estado en el 'ojo de la tormenta' por las críticas de que su amor hacia la 'Gringa de Gamarra' no sería verdadero, a pesar de que el último 26 de abril le dio el sí en el altar rodeado de amigos y familiares. La pareja de recién casados emprendió un viaje por Europa para disfrutar su luna de miel; sin embargo, su diversión se vería interrumpida por la revelación de un peculiar dato que no pasó desapercibido por los seguidores.

A través de TikTok, se difundió un video revelando que el popular 'Samurái', aparentemente, no olvida su antigua relación, de cuatro años ente ida y vueltas, con Macarena Vélez, ya que al ingresar a su cuenta de Instagram, específicamente en sus historias destacadas que lleva el nombre de M.I.A.M.I.

En dicho espacio se aprecian imágenes del viaje que realizó Said y Macarena en 2019, cuando aún se juraban amor eterno públicamente. Incluso, en una de las escenas se ve cómo el chico reality le expresa el cariño que le tiene con un "mi amor" acompañado de un corazón rojo. Pero no todo queda ahí, ya que en las instantáneas la entonces parejita se daban besos y se mostraban muy cariñosos en una playa.

"Yo, viendo cómo Said sigue teniendo destacadas con Macarena y está con Alejandra", se lee en el clip donde se lanzó la información y que alertó a todos los usuarios de la famosa plataforma china de TikTok.

Polémica por qué no borró videos con Macarena Vélez

El hecho de que Said no eliminara las imágenes y recuerdos con Macarena, generó polémica entre sus seguidores, quienes piden a Alejandra Baigorria estar alerta en su matrimonio, ya que sería señal de que, aparentemente, no supera su pasado amoroso.

"Jajajaja, sí, fui a comprobar", "ahora la Alejandra lo va a sacar", "fui a ver de chismosa y confirmo", "es cierto", "efe por Alejandra", "¿soy yo o a él se le ve más feliz?", "¿eso es normal?", "con Macarena no se le ve forzado", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

De esta manera, a pesar de ya estar casado con Alejandra Baigorria y jurarle amor eterno delante de amigos y familiares, Said Palao se ha visto expuesto por no eliminar aún las fotos y los videos con Macarena Vélez cuando aún eran pareja. Ello fue calificado por sus seguidores como una señal de que probablemente no olvida su pasado con la modelo.