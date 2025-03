Christian Cueva le propuso a Marisol tener encuentro privado en hotel de lujo: "Me conocen ahí"

La novela de Marisol y Christian Cueva no tiene cuando acabar. Esta vez, se han difundido nuevos chats, donde el futbolista le propone a la cumbiambera tener un encuentro privado en un lujoso hotel de Lima; sin embargo, ella le advierte: "Me conocen ahí".

Este viernes, 14 de marzo, un conocido programa de espectáculos presentó un nuevo avance, donde se reveló una nueva conversación entre Christian Cueva y Marisol. Esta vez, los rumores sobre un posible romance clandestino entre ellos se han avivado con fuerza, sobre todo porque el futbolista peruano le propone a la 'Farona' ir a al hotel Westin, ubicado en el distrito de San Isidro, para verse en privado.

No obstante, la negativa de la cumbiambera es inmediata, argumentando que en dicho lugar la conocen. Ante ello, la actual pareja de Pamela Franco intenta convencerla y busca pactar el encuentro de todas formas. De acuerdo con los chats, 'Aladino' le brinda más opciones para finalmente llevar a cabo su tan esperada reunión privada: Ir a su casa o alquilar un departamento.

"Yo quiero verte a ti", le dice Christian Cueva, para luego replantear la situación: "¿O prefieres que sea mañana?". Marisol rápidamente le pide que la cita se postergue para el día siguiente: "Sí, mejor sería mañana porque hoy no puedo ir al Westin. Me conocen ahí".

En un insistente y desesperado afán de verla el mismo día de la propuesta, Cuevita le dice que pueden ver otras opciones: "Vemos otro lado ¿Quieres venir a casa o veo de ir a un depa", agrega.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde mostraba algunos momentos en los que Marisol lanzaba fuertes mensajes en sus conciertos. Si bien en un primer momento muchos creían que sus palabras eran parte de su show, tras las revelaciones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' y la difusión de comprometedores chats entre la 'Faraona' y el futbolista, todo parece indicar que eran indirectas dirigidas a Pamela Franco.

"La gente con nivel y con clase nace, no se hace. La plata no te hace clase, esta canción se la dedico a todas esas chuscas, a esas ratas cizañosas (...) "Para esa que ahora se come las sobras que yo dejé", menciona en otros de sus shows.