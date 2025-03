"Está con el hombre que fue mío": Las fuertes indirectas que Marisol habría lanzado a Pamela Franco por Cueva

La novela de Marisol y Christian Cueva no tiene cuando acabar. Esta vez, Magaly Medina difundió imágenes, donde la cumbiambera lanza fuertes y terribles indirectas, las mismas que estarían dirigidas a Pamela Franco, quien en ese momento ya tenía un acercamiento bastante evidente con el popular 'Aladino'.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe donde mostraba algunos momentos en los que Marisol lanzaba fuertes mensajes en sus conciertos. Si bien en un primer momento muchos creían que sus palabras eran parte de su show, tras las revelaciones de Pamela López en 'El Valor de la Verdad' y la difusión de comprometedores chats entre la 'Faraona' y el futbolista, todo parece indicar que eran indirectas dirigidas a Pamela Franco.

Asimismo, lanzaba puyas afirmando que una de sus canciones estaba dedicada a una fémina a la que denominó "chusca", "rata cizañosa" e incluso acusó de "comerse las sobras" que ella dejó.

"La gente con nivel y con clase nace, no se hace. La plata no te hace clase, esta canción se la dedico a todas esas chuscas, a esas ratas cizañosas (...) "Para esa que ahora se come las sobras que yo dejé", menciona en otros de sus shows.