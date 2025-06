Christian Cueva y Pamela Franco presumen su amor con vino y cita en un jacuzzi: "Contigo todo es mejor"

Christian Cueva y Pamela Franco vuelven a dar que hablar. La parejita se lució recientemente en una romántica cita al interior de un jacuzzi y con vino en mano. Nada les impide presumir su amor de vez en cuando.

La historia de amor entre Pamela Franco y Christian Cueva empezó con polémica; sin embargo, han sabido mantenerse a través del tiempo y actualmente se encuentran más unidos que nunca. En esta ocasión, la cantante y el futbolista compartieron breves historias en Instagram, donde aparecen en medio de una cita íntima.

Ambos posan muy contentos dentro de un jacuzzi. Cuevita, fiel a su estilo, destapa un vino, mientras su amada Pamela inmortaliza el momento con su teléfono celular. A su vez, la cumbiambera, acompañó su publicación con tiernos mensajes, donde expresa su amor por 'Aladino': "Momentos. Porque contigo todo es mejor Christian Cueva".

Enseguida, reafirmó la intensidad de sus sentimientos con un: "Te amo, Christian Cueva". Inmediatamente, el volante nacional le respondió la publicación con un: "Te amo más, amor mío".

En diálogo con 'Día D', Pamela Franco sostuvo que actualmente se siente amada y lamentaba que "no todo sea bonito" en su romance.

"Yo estoy enamorada, siento que me aman en este momento y lo vivo como lo tengo que vivir. Del todo no es bonito porque hay muchas cosas alrededor que faltan solucionar, sobre todo de parte de él, que sí me gustaría que lo solucionara. Me preguntan de cosas que están sucediendo en su vida y prefiero no opinar porque siempre lo malinterpretan. Nadie tiene la verdad, son versiones", expresó, mostrando su pesar porque Christian Cueva no puede ver a sus hijos.

Seguidamente, Pamela Franco respondió a la interrogante : "¿Qué pasaría si Christian Cueva le fuera infiel?". La cantante dejó en claro que si el amor es sincero, esta situación no tendría por qué presentarse en su relación; sin embargo, de ser todo lo contrario, "no rogaría".

"Yo siempre he tenido esta frase 'La persona que te engaña y mira al costado, es porque no te quiere'. No te engañes. Estoy viviendo algo mutuo, cuando sienta que no lo es, daré un paso al costado. Siento que uno no puedo rogar y estar en un lugar donde no me amen, porque si no hay amor, no hay respeto", sentenció.