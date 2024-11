Christian Cueva tampoco fue al cumpleaños de su hija, según Pamela López: "Tiene otras prioridades"

25/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López Solórzano rompió su silencio tras la ausencia de Christian Cueva en la primera comunión de su pequeña hija, dando una nueva información que generó polémica en la farándula local: ¡tampoco fue al cumpleaños de la menor!

Rosario Sasieta respalda a Pamela López

En la última emisión del programa 'América Hoy', se ve el preciso momento en que la trujillana López Solórzano se encuentra al lado de su abogada, Rosario Sasieta, quien mostraba su indignación por saber que el futbolista no acudió a un evento importante de su hija.

Ya que como se sabe, el 'pelotero' estuvo celebrando su onomástico número 33 al lado de la cantante Pamela Franco, mujer que aseguró es el "primer amor de su vida". Por ello, la letrada sostuvo que 'Cuevita' tiene "otras prioridades" muy lejos de pasar un agradable momento al lado de sus "retoños".

"(¿Fue invitado?) ¿Dónde está su padre? Sabía perfectamente que hoy era el día, hoy tenía este día especial como es la primera comunión (...) Parece que hay otras prioridades (...) Cueva no ha asistido, simplemente tiene otras prioridades", dijo la abogada.

Cueva no formó parte del 'cumple' de su hija

Es en medio de estas declaraciones que Pamela López aprovechó las cámaras de televisión para afirmar que no es la primera vez que Cueva no está con sus hijos en una fecha especial, ya que hace unos meses su hija cumplía años, pero parecer que eso no fue motivo suficiente para que el futbolista cambie sus planes y celebre a su lado.

"Su cumpleaños, el 6 de julio, que, bueno fue la misma situación (se ausentó)", dijo López Solórzano, a lo cual, la Dra. Sasieta agregó: "Es decir, él no asume como parte de su día a sus hijos, si hay terceros, ya entonces se está viendo que es un padre ausente".

Cueva grita su amor por Pamela Franco

Mientras que su hija celebraba su primera comunión, Cueva pasaba momentos al lado de sus seres queridos, entre ellos, la cumbiambera Pamela Franco en Trujillo, donde aprovechó en 'gritar su amor' hacia ella, según las imágenes captadas por seguidores del portal 'Instarándula'.

"Aquí con el amor de mi vida, que suba esa mujer que amo, el primer amor de mi vida, la única", se escucha decir al jugador de Cienciano completamente emocionado y con una gran sonrisa mientras se escuchaba de fondo el tradicional 'Feliz cumpleaños'.

De esta manera, la aún esposa de Christian Cueva, Pamela López, reveló para 'América Hoy' que el futbolista tampoco acudió a un cumpleaños de su hija, generando gran revuelo en la farándula local.