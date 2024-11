Cueva celebra su cumpleaños a lo grande con Pamela Franco y le dedica emotiva declaración de amor

24/11/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Christian Cueva celebró su cumpleaños en Trujillo con una fiesta espectacular en la que no escatimó en detalles. La celebración estuvo marcada por fuegos artificiales, música en vivo y un ambiente festivo que dejó a todos los asistentes sorprendidos.

No esconden su amor

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las emotivas palabras que el futbolista dedicó a Pamela Franco, su pareja, durante uno de los momentos más especiales de la noche, en un video compartido por el portal de Instarándula, se puede ver a Cueva tomando el micrófono frente a sus invitados y declarando su amor a Pamela.

"Aquí con el amor de mi vida, que suba esa mujer que amo, el primer amor de mi vida, la única", expresó el futbolista mientras se escuchaba el tradicional "Feliz cumpleaños". En ese instante, los asistentes aplaudieron y vitorearon, destacando el profundo cariño y respeto que Cueva tiene por la cantante de cumbia.

Pamela Franco, por su parte, no solo estuvo presente en la fiesta, sino que también se mostró muy animada durante todo el evento. La cantante de cumbia estuvo a cargo de animar la fiesta, interactuando con los invitados y haciendo que todos se sintieran parte de esta gran celebración. La presencia de Franco en cada momento de la noche, junto al entusiasmo que mostró, reflejó la complicidad y el apoyo mutuo que existe entre la pareja.

Además, otro de los momentos que llamó la atención fue cuando Pamela Franco presumió el apodo que Christian Cueva tiene guardado en su celular. "Mi Mickey, mi rey", escribió en sus redes sociales, mostrando lo cerca que están y lo especial que es su relación.

Un amor inquebrantable

El vínculo entre ambos es evidente no solo en los momentos públicos, sino también en los gestos más íntimos. En la fiesta, Pamela Franco no dudó en demostrar su apoyo incondicional a Christian Cueva, quien atraviesa un momento complicado en su carrera futbolística, tras su salida del club Cienciano. La cantante manifestó que, si fuera necesario, no tendría inconveniente en apoyar económicamente a su pareja en este nuevo capítulo de su vida.

Por otro lado la fiesta de cumpleaños de Christian Cueva no solo fue una celebración de su vida, sino también una ocasión para reafirmar su amor por Pamela Franco. En un ambiente de alegría y complicidad, Cueva dejó claro que su relación con la cantante es sólida y especial, y que a pesar de los altibajos que ambos puedan enfrentar en sus carreras, siempre estarán el uno para el otro.