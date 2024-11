Christian Cueva tonea sin Pamela Franco hasta el amanecer: Subió a escenario y canto con Chacalón Jr.

Christian Cueva sigue dando que hablar. Esta vez, el futbolista fue captado en el concierto del conocido cantante peruano, Chacalón Jr., llamando enormemente la atención porque toneó hasta el amanecer pero si su amada Pamela Franco.

Durante la última edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora compartió un informe en el que aparecen imágenes exclusivas de la última celebración a la que asistió Christian Cueva, aprovechando que su actual pareja, Pamela Franco, se encontraba trabajando en una conocida discoteca de Lima.

Es así que, de acuerdo a lo mostrado por el programa de Magaly Medina, se puede ver como 'Cuevita' disfrutaba con cerveza en mano, pese a que habría tratado de ocultarse, utilizando una gorra y una capucha de color blanco.

Sus pasos, la forma de tomar alcohol y la algarabía que lo caracteriza cuando está en medio de ese tipo de situaciones lo delataron ante las cámaras de la 'Urraca'.

Y por si fuera poco, Chacalón Jr. quiso consagrar la presencial del popular 'Aladino', subiéndolo al escenario para cantar nada más y nada menos que el emblemático tema que selló su amor con el de la cumbiambera Pamela Franco: 'Dile la verdad'.

"Dile que nos amamos, que soy el dueño de tu corazón. No finjas, si ya no lo quieres, dile que me amas, que yo soy tu amor", se le escucha cantar al deportista, mientras todos los presenten lo animan a que siga sobre la tarima.