Carlos Zambrano bastante AFECTADO por separación de Christian Cueva y Pamela López: "Me duele"

En los últimos días, Christian Cueva y Pamela Franco emocionaron a más de un fanático al oficializar su relación, Sin embargo, existen otras personas que no lo han tomado positivamente, siendo Carlos Zambrano, uno de los que afirmó sentirse afectado por la separación de 'Aladino' y Pamela López.

El defensa de la Selección Peruana, Carlos Zambrano, se presentó en un evento desarrollado por el lanzamiento de su nuevo emprendimiento junto a su esposa y los medios de comunicación aprovecharon en hacerle diversas consultas respecto a la situación que atraviesa su buen amigo Christian Cueva.

Es así que, en respuesta, el popular 'León' no pudo evitar mostrarse afectado sobre todo porque aseguró que los que más sufren son los niños que hay de por medio, pero que ya depende de cada uno la toma de sus decisiones.

"Lo único que le he dicho mil veces es que me duele mucho porque hay unos niños de por medio, ya depende de cada persona... Yo hoy en día estoy feliz con mi esposa, tengo cuatro hijos, pasamos altibajos que es normal en la vida, pero bueno, le deseo lo mejor", declaró en un primer momento a la prensa.

Carlos Zambrano afectado por separación de Cueva.

Enseguida, recalcó que, para él, lo más importante es mantener a la familia unida aunque siempre exista la posibilidad de cometer uno que otro error por ser parte de la vida misma.

"La familia es más importante en la vida, mis padres me han inculcado eso, mantener a la familia unida, pero como te digo, errores siempre va haber, pero gracias a ella seguimos juntos porque me he equivocado una que otra vez, pero es parte de la vida", agregó.