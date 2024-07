Christian Cueva es 'troleado' por usuarios tras grabar spot familiar: "¿De qué familia hablas, tramposo?"

Christian Cueva continúa acaparando los titulares de diversos medios de espectáculos. En esta ocasión, el volante nacional fue 'troleado' por los usuarios, luego de que este graba un spot familiar pese a la bochornosa situación que atraviesa por su escándalo de presunta infidelidad con Pamela Franco.

Durante la última edición de 'Todo Se Filtra', se compartió un reciente spot, donde Christian Cueva fue el principal protagonista, puesto que promocionaba un centro recreativo ubicado en San Borja.

No obstante, el anuncio ha recibido una gran ola de críticas debido a que el futbolista peruano vive uno de los momentos más complicados de su carrera tras separarse de la madre de sus hijos, luego de que su vehículo fuera captado ingresado al local donde Pamela Franco celebraba su cumpleaños número 36.

Como era de esperarse, los comentarios al respecto no tardaron en llegar. Y es que los cibernautas consideraban que el popular 'Aladino' no es una figura familiar adecuada debido a sus escándalos de infidelidad y a la reciente denuncia que le interpuso la madre de sus hijos por abandono de hogar.

"Me haces reír, Cueva", "Que conchudo eres Cueva", "¡De qué familia hablas, tramposo!", "De qué familia hablas si paras pendiente de tu amante", "Pensaba ir, pero como te vi no pasa nada, no eres un buen ejemplo que digamos", "No gracias, uno quiere disfrutar en familia, no cruzarse con las trampas o vulgares", fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en la publicación del video.