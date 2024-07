Pamela Franco revela sus TIPS para superar una INFIDELIDAD: "Esos adornos no durarán siempre"

09/07/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco continúa en medio de la polémica. Esta vez, la cantante de cumbia se animó a revelar sus tips más importantes para poder superar una infidelidad ¿Habla desde la experiencia?

Pamela Franco aconseja a los que sufren por infidelidad

En los últimos días, Pamela Franco volvió a acaparar los titulares de los diferentes medios de espectáculos debido a que Christian Cueva habría asistido a su fiesta de cumpleaños número 36 celebrada en Pachacamac, pese a que aún continuaba casado con la madre de sus hijos, Pamela López.

Es así que, en medio de toda esta situación, se difundieron, a través del portal 'Instarándula', unas imágenes en las que se le puede ver a la cantante en pleno show, llamando aún más la atención por animarse a revelar cuáles son sus tips más efectivos para aquellos que han sufrido una infidelidad.

En un primer momento, la artista peruana aclara a su público que el dolor por una infidelidad no dura para siempre: "Porque no todo es sufrimiento porque hasta el sufrimiento se acaba ¿Sí o no? Uno no llora para siempre".

Sus mejores tips

Enseguida, Franco volvió a dirigirse a su público para aconsejar que, si la persona que más querías te traicionó, uno debe pasar la página y que, para ello, el tiempo es clave, así como ocurrió con ella y su expareja, quien, según imágenes difundidas por Magaly Medina, la engañó en más de una oportunidad.

"Si te han traicionado, te han puesto esos 'cachitos', esos adornos no te van a durar para siempre. Tampoco que te dejen traumada o traumado, supéralo, pasa la página. El tiempo tiempo ayuda. Mírenme a mí, ya pasé la página", mencionó durante su presentación.

Pamela Franco asegura que tiene "novio"

Durante la más reciente edición de 'Magaly TV, La Firme', la conductora emitió un informe en el que uno de sus reporteros aborda a Pamela Franco para cuestionarle acerca de la supuesta asistencia de Christian Cueva a su fiesta de cumpleaños celebrada este último fin de semana.

Sin embargo, ella, visiblemente incómoda, no dudó en revelar que tendría "un novio" que le auspicia todo aunque no confirmó si se trataba de el popular 'Aladino'.

"Yo tengo mi novio, como voy a mostrar otro (¿Christian Cueva se llama?) Y es mi novio que me ha 'auspiciado' todo (su fiesta) y muy pronto lo van a saber", señaló.

De esta manera, se conoció cuáles son los tips de la cantante de cumbia, Pamela Franco, para superar el dolor que deja una infidelidad.