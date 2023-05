Christian Domínguez se reencuentra con 'Chabelita' EN VIVO y Giselo los trollea

30/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No pensó que pasaría eso. Christian Domínguez y Chabelita, quienes fueron pareja hace varios años, se reencontraron en el programa que el cantante conduce, pero lo que no esperaba es que Giselo lo trollearía usando de excusa al perrito que ambos compartían, llamado Hércules.

Christian pasan vergüenza

Todo sucedió porque Isabel Acevedo (nombre real de Chabelita), se conectó con el magazine "América hoy" para comentar sobre su vida en Estados Unidos junto a su esposo, y aprovecharon en tocar el tema del perrito llamado Hércules.

En cierto momento, Chabelita mencionó que le gustaría que el can se vaya con ella a Norteamérica, pero que por ahora es complicado debido a que ella aún no está completamente establecida, y no podría darle la calidad de vida que merece.

En este punto, los conductores intervinieron para hacer sus comentarios sobre la posibilidad que Hércules deje el Perú.

"Además, es el nieto de doña Rosita (madre de Isabel), y ella no va a querer soltarlo así nomás", dijo Janet Barboza.

A lo que Isabel dijo que no podría dejar a sus padres sin el perrito, porque es una parte suya que se quedó en Lima.

Pero todo se salió de control tras la intervención de Edsson Dávila, más conocido como Giselo, quien bromeó a Christian Domínguez, quien también era dueño Hércules cuando mantenía una relación con Acevedo.

"Hércules, ¿Qué tal? Aquí estoy con tu papi (mira a Christian), saluda Hércules", dijo Giselo entre risas.

Es aquí cuando el cuambiambero se incómodó y le dijo: "Ya empezaste, pórtate bien por favor". Seguido de eso Isabel finalizó diciendo: "Qué les pasa, chicos, qué les pasa".

Christian opina que Rosa Fuentes debe perdonar a Hurtado

Todo ocurrió durante la última emisión del programa "América hoy", donde emitieron una nota en la que salieron a las calles a preguntar si Rosa Fuentes debería perdonar a Paolo Hurtado, pero luego le tocó el turno de opinar a los conductores del magazine.

El intérprete de "Como se mata el gusano" dio una respuesta algo dudosa, pero afirmó que Rosa debería perdonar a Paolo Hurtado.

"Yo creo que si hay amor y sinceridad, como dice la doctora, debería perdonarlo", comentó.

Sin embargo, trató de defender su idea diciendo que no solo se refiere al perdón de mujeres a hombres, sino en todos los sentidos.

"Ojo, estamos hablando de igual en viceversa, no me refiero de hombre a mujer, sino también de mujer a hombre", agregó.

Es así que Christian Domínguez siempre se ve envuelto en situaciones incómodas cuando alguien le menciona de infidelidad o le recuerda sus pasadas relaciones, como esta vez que se reencontró con Chabelita, sin imaginar que Giselo los trollearía.