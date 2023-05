Christian Domínguez recomienda a Rosa Fuentes perdonar infidelidad de Paolo Hurtado: "Si hay sinceridad y amor"

El cumbiambero, Christian Domínguez, abogó por Paolo Hurtado y le recomendó a Rosa Fuentes que perdone la infidelidad del padre de sus hijos.

Durante el programa 'América Hoy', el cantante fue consultado acerca de su opinión respecto a la actual situación entre el 'Caballito' y la emprendedora, pero su respuesta no le gustó para nada a sus compañeras.

Sin embargo, aseguró que pensaría de la misma forma si se tratará de una infidelidad de parte de ella.

Al ser cuestionado por Ethel Pozo y Janet Barboza, explicó que la recomendación aplica para ambos sexos.

"Ojo, estamos hablando de igual en viceversa, no me refiero de hombre a mujer, sino también de mujer a hombre", precisó.

Por su parte, las conductoras del programa criticaron la justificación de Domínguez y afirmaron que su posición en totalmente contraria. Según dijeron, ellas consideran que las disculpas del exfutbolista no han sido suficientes y por tanto, no debería de perdonarlo.

La modelo Valeria Piazza se mostró indignada por las palabras del cantante y remarcó que no se debería otorgar el perdón a alguien que ha hecho un acto que demuestra que ya no hay amor.

"Yo solo escucho que dicen: 'si hay amor hay que perdonar', pero ustedes creen que había amor cuando no respetó el matrimonio, eso no es amor, ella es bastante fuerte para seguir con su vida y factura como dice Shakira, yo creo que no lo debe perdón", mencionó.