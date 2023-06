Christian Domínguez reveló que no se sintió cómodo con la fama: "Me traumé un poco y no quería salir de mi casa"

10/06/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El actor y cantante Christian Domínguez continuó respondiendo al sinfín de preguntas de 'Giselo' en su canal de Youtube 'Edson pa' qué más'. Aquí reveló que en los 90, mientras integraba la agrupación 'La joven sensación', no se sintió cómodo con la fama, ya que lo llevó a aislarse de la gente: "me traumé un poco y no quería salir de mi casa".

No se le subió la fama a la cabeza

Muchas veces se les juzga a los artistas cuando no se quieren tomar una fotografía o grabar un video con sus fans. Esto hizo que en algún momento de los 90´s, se le juzgara a Christian Domínguez cuando evitaba tomarse alguna instantánea con sus seguidores, pero, ¿a qué se debía su actitud?

El popular 'Giselo' arrancó un nuevo segmento de preguntas en su programa 'Edson pa' qué más' y le cuestionó de arranque: ¿En algún momento de tu vida se te ha subido la fama a la cabeza, mi querido Christian?

"Nunca", respondió el líder de Gran Orquesta Internacional.

Ante la repregunta constante de Edson Dávila, sobre si esto era verdad, porque en los 90´s Domínguez tenía la fama de "alzado" con los fanáticos. El intérprete de Tic, Tic, Tac se animó a contextualizar su respuesta.

"Cuando tenía 16 años, salí de un concierto y casi me aplastan, mi seguridad se cae y me dejó solo. La gente vino encima y yo sentía que me iba achicando, me iban arrodillando y por más que hacía fuerza para salir, me seguía hundiendo", declaró en exclusiva para el canal de Youtube de 'Giselo'

"Me traumé un poco ahí y ya no quería salir de mi casa", agregó.

Después de esa fuerte impresión que tuvo el cantante dijo que no quiso tener más contacto con la gente.

Pero, su padre quien, de alguna manera, lo aterrizaba y lo hacía reflexionar de sus acciones a sus escasos 15 o 16 años de edad, una vez lo llamó y le dijo: "¿Tú eres loco? ¿Para qué quieres ser artista, para estar escondido en tu cuarto? Si no te gusta eso mejor dedícate a otra cosa".

Lo dicho por su padre le hizo meditar, ya que además del mensaje de fondo, se vino acompañado de sus 'ajos' y 'erdas' de por medio.

"De allí aprendí que si eres artista y te dedicas al arte y no te han hecho [formado para ser artista]...", concluyó Christian Domínguez.

Es así como Christian Domínguez reveló para el programa de Edson Dávila que en algún momento de su vida, mientras integraba 'La joven sensación', no se sintió cómodo con la fama que tenía.